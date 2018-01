Holoubek už „nepojede načerno“. Je velký rozdíl mít licenci, říká kouč

Když mu sparťanské vedení na podzim 2016 svěřilo áčko, Holoubek ještě neměl profesionální licenci.

Loni ji dostudoval a vedl zase jen sparťanskou mládež. Nyní dostává velkou šanci v Liberci, kde nahradil Jindřicha Trpišovského, jenž odešel do Slavie.

„Chceme navázat na tu práci, kterou tady Jindra Trpišovský udělal. Možná jsme v tomhle mladí a naivní, ale máme nejvyšší cíle. Pokud by se podařily pohárové příčky, byli bychom rádi,“ řekl sedmatřicetiletý Holoubek.

Jak jste se změnil od konce angažmá u áčka Sparty?

Nemyslím si, že nějak výrazně. Samozřejmě jsem trochu starší. A možná jsem se trochu víc začal soustředit na taktiku hry a rozebíral jsem věci, které jsem dřív nedělal. Ale to je spíš taková zajímavost, žádná velká změna.

Ale už máte nejvyšší trenérskou licenci. Bude pro vás pozice jiná než tenkrát?

Už můžu být na pozápasových rozhovorech a tým můžu oficiálně koučovat. To je velký rozdíl. Ve Spartě to byl takový projekt s licencí a ta situace mě mrzela. Licence je jako řidičský průkaz. Někdo si ho taky teprve dodělává a přitom jezdí načerno...

Budete mít vzhledem k nízkému věkovému průměru liberecké kabiny jednodušší situaci než na Spartě?

Vím, na co narážíte. Ano, tenhle kolektiv je zdravý, funguje to tady na jiných principech - na přátelství a dobré partě. Liberec je lokální klub, kdežto Sparta je specifická a pro každého trenéra strašně složitá.

V Liberci se kádr hodně mění. Nebojíte se, že přijdete o opory jako vaši předchůdci?

S tím jsem do toho šel. Je to filozofie klubu a já jsem od toho, abych se s tím vypořádal. V pohodě to respektuju.

Mluví se například o možném odchodu brankáře Koláře. Byla by to velká ztráta?

Odchod jakýkoli stabilních členů sestavy bude problém. Nejsme schopní je hned nahradit. Doufám, že nikdo neodejde, ale chápu, že pro klub existují nabídky, které se neodmítají. Taková je tady filozofie.

A naopak, chcete tým posílit?

Řeknu to takhle: posílení týmu by bylo, kdyby nikdo neodešel. To by úplně stačilo, plus bychom mužstvo doplnili o mladé hráče. Jediný, kdo mi teď chybí, je Jirka Kulhánek, s jeho odchodem jsem nepočítal, ale Sparta si ho stáhla zpátky. Třeba se sem po zimní přípravě zase vrátí.

Chcete hru Liberce nějak zásadně změnit?

Musím říct, že jsem si Liberec podrobně analyzoval. Způsob hry, jaký se tady praktikoval, je zajímavý. Řekl bych, že takhle hrají vyspělé kluby v Evropě. Vysoký presink, obrovská ochota hráčů sprintovat a pracovat. Je tady zajímavý hráčský potenciál. Chtěl bych na práci minulého trenéra navázat. Kdyby se nám podařilo udržet úroveň, jaká tady je, tak bych byl šťastný.