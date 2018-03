Hapal: Nemám z toho špatný dojem, ale dopředu jsme předvedli málo

Hapal uznal, že v boji o druhé místo to je další komplikace. „Navíc, když jsme o body přišli těsně před koncem. Ale máme před sebou derby, a to se pokusíme zvládnout,“ prohlásil Hapal.

Odmítl, že by utkání odkrylo hlubší problémy Sparty.

„To bych neřekl. Odehráli jsme velice slušný první poločas. Škoda, že jsme nevyužili ještě jednu možnost, i když šancí bylo poskrovnu. V defenzivě jsme hráli velice dobře, bohužel jsme udělali jednu jedinou chybu a po ní jsme inkasovali. Co jsem se díval na zápasy Karviné, tak teď vždycky, když soupeř chyboval, skórovala.“

Hapal uznal, že měli být aktivnější směrem dopředu. Takže chyběla Spartě větší přímočarost?

„Asi ano,“ odpověděl Pavel Hapal. „Venca Kadlec hrál na lajně dopředu velmi dobře, Ben Chaim málo. Chtěli jsme hrát kolmo na bránu, ale chyběla nám přesnější přihrávka.“

Hapal proti předešlému kolu udělal v základní sestavě čtyři změny. Do obrany postavil Davida Hovorku a Martina Frýdka, do zálohy Jiřího Kulhánka a do útoku kapitána Davida Lafatu.

„Jsme ohraničeni i zdravotním stavem,“ komentoval změny trenér. „Nemám z toho špatný dojem. Nasazení, bojovnost, zarputilost tam byly, scházel nám ale větší přehled ve finální fázi.“

Lafata byl v základu poprvé od října. „Potřebuji v kabině kapitána, který ostatní motivuje. A zhostil se toho slušně. Navíc všechno odtrénoval, má na hrotu potřebné zkušenosti,“ prohlásil Pavel Hapal. „Běhal, napadal stopery. Jen škoda, že ho v první půli ve vápně Stanciu nenašel.“

Spartě se nestalo poprvé, že ve druhé půli, navíc když vedla, polevila, nebo spíš odpadla.

„Snažili jsme se hrát, ale trochu nám to kazil terén, to je třeba říct,“ uvedl Hapal. „Měli jsme od desáté patnácté minuty druhé půle hluchou pasáž, ale udělali jsme jen jednu chybu. Pokud jde o koncentrovanost, nasazení a bojovnost, tak máme na co navázat. Na můj vkus tam však bylo málo věcí dopředu.“

Stačil by Spartě dnešní výkon na to, aby uspěla v derby se Slavií?

„Co se týče ofenzivy tak asi ne. Jinak těžko říct. Derby bude jako vždy velice náročné, ale na druhou stranu mužstvo ten zápas odpracovalo.“