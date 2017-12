Holoubek chce navázat na Trpišovského. A bavit fanoušky fotbalem, říká

Loni od sparťanského dorostu vystřelil k áčku nejslavnějšího českého klubu.

Z role asistenta se po odvolání Zdeňka Ščasného stal hlavním koučem. Mělo to být jen dočasně, ale Sparta se s Trpišovským nedohodla.

Holoubek dostal šanci pokračovat a udivoval. Se Spartou dokázal vyhrát skupinu Evropské ligy v konkurenci Interu Milán i Southamptonu.

Jenže letošní jaro tým nezačal dobře a byl odvolán. Vrátil se na Strahov ke sparťanské mládeži, na podzim vedl mladší dorost.

Když nyní Trpišovský kývl Slavii, v Liberci se otevřela cesta pro Holoubka.

„Přeju mu hodně štěstí v novém angažmá. Kdyby on neodešel, tak já nepřicházím. Budu chtít navázat na jeho práci,“ řekl Holoubek k Trpišovskému.

„Za mě slibuji, že s realizačním týmem a hráči se budeme snažit, abychom diváky bavili fotbalem. Na hřišti působili jako tým a dosáhli tak co nejlepších výsledků,“ citoval Holoubka liberecký web.

„Vzal jsem to jako výzvu, za kterou majiteli moc děkuji. Přišlo mi to jako ocenění mé práce, kterou jsem dělal na Spartě. Těším se na novou výzvu v dospělém fotbale,“ poznamenal sedmatřicetiletý kouč.

„Cítím, že nás tady čeká spousta práce ohledně skladby realizačního týmu, potažmo hráčského kádru. Beru tuto možnost jako velký závazek a přijímám ji s respektem a pokorou.“

Ve Spartě pracoval s asistenty Stanislavem Hejkalem, Zdeňkem Svobodou a Petrem Havlíčkem, který momentálně vede druholigovou Vlašim.

„Představu o realizačním týmu mám, ale pro začátek bych ještě nechtěl jmenovat. Zatím je to pořád v jednání, ale fanoušci se to brzy dozví.“

Je to jeho druhé ligové angažmá. Pikantní je, že ho začne soubojem na Spartě, v níž působil třináct let. „Věřím, že to pro mě bude krásný den s ještě hezčím závěrem.“