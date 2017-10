Výborný týmový výkon, chválil kouč Stramaccioni. Lafatu šetřil na Baník

Kdybyste místo fotbalu sledovali během devadesáti minut jen sparťanského trenéra, těžko byste nakonec odhadli, že hosté vyhráli 3:0.



Stramaccioni zápas hodně prožíval. Celý ho prostál u postranní čáry a často se rozčiloval. Na hráče, když špatně řešili některé situace, na rozhodčí, když neviděli fauly, které italský trenér ano. Nad góly však příliš nejásal, přestože dala Sparta v Jablonci tři.

Spokojený byl ale Stramaccioni velice. Sparta se zlepšuje, podruhé za sebou předvedla dobrý výkon a i když to před týdnem na suverénní Plzeň nestačilo, tentokrát to bylo v Jablonci jiné.

Je to nejhorší už za vámi, trenére?

S hráči jsme celý týden diskutovali a nabádali je, abychom pokračovali tak jako v závěru zápasu utkání proti Plzni. Abychom každému ukázali, že se zlepšujeme, že tvrdě pracujeme. Jsme rádi, že se to povedlo.

Co bylo ve vaší hře tentokrát jinak? Dosud se vám venku vůbec nedařilo.

Jak máme za sebou dohromady víc zápasů, mužstvu to hodně prospívá. Celkově se zlepšujeme každým zápasem a tady v Jablonci mě potěšila hlavně naše defenzivní práce. Není jednoduché tady zvítězit, také Plzeň či další týmy tu mívají problémy.

Vy jste ale soupeře odzbrojili povedeným úvodem zápasu. Přesně podle vašich představ?

Pro nás je důležité, abychom změnili naše naladění na venkovní zápasy. Chtěli jsme být od začátku aktivní, agresivní, ale ne vždy se vám to podaří tak jako nám, že dáme dva rychlé góly.

Co byste řekl k výkonu Josefa Šurala, který teď zastoupil Davida Lafatu hattrickem?

Na pozici devítky hledáme i typologické jiné hráče, než je Lafi. Ale přesto pořád platí, že Lafi je náš nejlepší střelec a kapitán. Nicméně v týdnu jsem mu řekl, že nás teď čekají tři zápasy (Sparta hraje ve středu i v neděli proti Baníku Ostrava, nejdřív v poháru, poté v lize.) a v Jablonci to zkusím s Šuralem. Jestli právě on může být naším dalším střelcem? Svým hattrickem na to odpověděl. Chtěl jsem, aby dal gól, aby se odrazil, a on dal hned tři. Nicméně bez výborného týmového výkonu by ty góly nedal, to je důležité zmínit. Ano, všechny gratulace jdou dnes za Pepou, ale klíčový je tým.

O jednoho hráče z týmu jste ale kvůli zranění přišli. Jak je na tom Václav Kadlec?

Poranil si zadní stehenní sval a bohužel to u něj není poprvé. Proto ty slzy a frustrace, když odcházel ze hřiště. S touhle částí těla už problémy měl, takže zřejmě ví, co ho čeká. Pro nás je samozřejmě špatné ho ztratit zrovna ve chvíli, kdy byl v dobré formě. Přejeme mu hodně štěstí, ať je zpátky co nejrychleji.