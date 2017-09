Stramaccioni se zlobil na Costu: Hádkami se Škodou ztratil koncentraci

Nejsledovanější zápas roku se Spartě nepovedl. V Edenu jen jednou vystřelila na branku, měla jen málo gólových příležitostí, s důraznou hrou soupeře si těžko věděla rady.

„Tým se snažil, ale Slavia nás předčila v agresivitě. Důraz při bránění standardních situací nakonec rozhodl,“ řekl italský trenér s poukazem na přímý kop, po kterém padl rozhodující gól zápasu. „Zahustel mi řekl, že to byl vlastní gól, že on se dotkl míče ještě po Škodovi.“

Branka ze 71. minuty štvala Stramaccioniho z více důvodů. Na obranné standardky se Sparta speciálně připravovala. „Věděli jsme, že mají do vápna čtyři takové hráče jako je Škoda.“

Zlobil se i na obránce Costu, který gólovou situaci zavinil faulem.

„Mezi ním a Škodou se něco stalo. Costa z toho byl nervózní, ztratil koncentraci a udělal tři hloupé fauly,“ řekl trenér a vypočítal: po jednom padl gól, za další dva dostal žluté karty a byl vyloučen. „Nechci ho hanit a všechno svalovat jen na něho, ale takhle se chovat nemůže. Za to se na něho zlobím.“

Video by pomohlo rozhodčímu a uklidnilo hráče

Fauly, tresty, výroky rozhodčího. To jsou témata, o kterých se po letošním derby bude hodně mluvit.

Slavia dala regulérní gól, ale sudí Jílek ho přehlédl. Na druhé straně možná odpustil slávistovi Bořilovi vyloučení za fauly, které natropil už se žlutou kartou.

„V některých zemích se už zkouší video, a dnes by určitě pomohlo,“ řekl sparťanský trenér a upozornil, že tentokrát by největší nedostatky býval odhalil i brankový rozhodčí. „Mohl vidět, že Slavia dala gól, mohl vidět i Bořilův faul na Václava Kadlece. Ten zápas se mohl vyvíjet jinak.“

Ital si myslí, že hlavní rozhodčí nebyl v ideální pozici, aby sporné momenty rozsoudil. „To není kritika rozhodčího, i jemu by video pomohlo. Fotbal je velký byznys, a pokud je možnost, jak hru zpřesnit, měl by ji využít. Pomohlo by to rozhodčímu, pomohlo by to i hráčům, kteří by nebyli tak podráždění. Slávisté byli agresivní po neuznaném gólu, naši hráči zase ztráceli koncentraci, když nebyl vyloučen Bořil. Toho bychom byli ušetřeni. Český fotbal jde nahoru, tohle by si zasloužil.“

Rosický byl moc dobře hlídaný

Sparta je v tabulce pátá. Na druhou Slavii ztrácí už čtyři body, Plzeň je ještě o tři body dál a má zápas k dobru. Mužstvu se nedaří, ale trenér debaty o svém postavení odmítá. „Hrál jsem už mnoho derby. Vyhrajete a jste nejlepší, prohrajete jste nejhorší. Takový už je fotbal.“

Vnímá zklamání fanoušků. „Vím, že jsou naštvaní na trenéra, na klub, na mužstvo. Ale to, čím teď procházíme, je výzva, kterou jeden zápas nezmění. Snažím se profesionálně soustředit na svoji práci a nemůžu každý zápas myslet, co se mnou bude.

Domácí tým se na Spartu dobře připravil, nedovolil Rosickému řídit hru. „Rosický představuje podstatnou část kvality naší hry, a tak jsme počítali s tím, že dostane hráče, který ho bude hlídat. Měl to těžké, téměř nikdy se nestalo, aby měl míč na noze, aniž by u něj nebyl protihráč.“

Stramaccioni přiznal, že měl opět problémy se skládáním sestavy. Tentokrát ve středu obrany. Hovorka byl nemocný, zdravotní problémy měl po návratu ze slovenské reprezentace také Štetina, proto musel na stoperu hrát Costa. „Není to jeho stabilní pozice. On zde umí zahrát, ale je zvyklý nastupovat jako levý bek a do pátku jsme ho i na toto místo připravovali,“ vysvětlil trenér.

Naopak nasazení Václava Kadlece na hrot byl taktický záměr. „Rozhodli jsme se hrát s nejrychlejším z našich ofenzivních hráčů, věřili jsme, že by mohl dělat problém středních obránců Slavie. V prvním poločase na něho měla být červená karta, a to z mého pohledu mohlo změnit zápas,“ vrátil se ještě jednou ke sporným okamžikům.

Nakonec se Sparta dopředu moc nepředvedla. „Slavia hrála skutečně dobře, v prvním poločase nás zatlačila a brankář Dúbravka tam měl několik dobrých zákroků. Po přestávce se to srovnalo, těsně před inkasovaným gólem jsme měli největší šanci, ale Rosický bohužel na centr Biabianyho nedosáhl. A pak rozhodla standardní situace.“