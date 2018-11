Tři prohry a Baník se zasekl. Je to vystřízlivění z euforie, říká Páník

Třetí prvoligová porážka za sebou je podle ostravského trenéra Bohumila Páníka vystřízlivěním z euforie.

„Ukazuje se, kdo je kdo, ale měli jsme teď i dost změn v sestavě,“ prohlásil Páník po prohře se Slováckem 0:3, nejkrutější v tomto ligovém ročníku. „Neporadili jsme si s brejkovými situacemi soupeře. Na nich měl hru postavenou a my na to nedokázali reagovat.“

Udržet se v elitní šestce, která bude po třiceti kolech v nadstavbové části bojovat o titul, bude pro Baník nesmírně těžké.

Před sedmým Libercem má už jen tříbodový náskok.

Páník ale odmítá, že by mužstvo po výborném startu sezony podlehlo dojmu, že má místo v šestce jisté. „Jak říkám, nemůžeme neustále jet výtahem nahoru,“ upozornil Páník. „Někdy to jde, ale nám se výtah zadrhl a skočil o patro níže.“



Jak ho znovu rozjet?

Probudí se gólově Milan Baroš?

„Máme teď týden, musíme se z toho rychle vzpamatovat, říct si, co dělat lépe. Čeká nás zápas venku (v neděli od 15.00 v Příbrami – pozn. red.) a pak dva doma. Hrajeme o devět bodů. Budeme chtít urvat co nejvíc,“ řekl ostravský stoper Václav Procházka.

Do sestavy Baníku se mohou vrátit Jiří Fleišman a Patrizio Stronati, kteří stáli kvůli kartám. Leč za stejný prohřešek, čtyři žluté karty, budou chybět Martin Fillo a Denis Granečný.

„Znovu musíme vzchopit hlavy a pracovat,“ uvedl kouč. „A také se musíme zamyslet, jakým směrem dál půjdeme. Jestli mužstvo v zimě posílíme, anebo se soustředíme na pomalejší cestu a budeme vychovávat ještě více mladých hráčů.“

Ke které variantě se přiklání?

„Mužstvo se vždy buduje takové tři roky, což je i případ Jablonce, Slavie, kteří až teď mají výsledky. Přes noc tým nevytvoříte,“ odpověděl Páník. Někdy ale není ta cesta jednoznačná, může jít i o kompromis. My se nad tím budeme zamýšlet. Máme před sebou zbývající tři zápasy podzimu a pak uvidíme. Každopádně hráči mají vysoké nároky a ty my na ně teď budeme mít také. Ve fotbale to je stejné jako v jiné práci.“