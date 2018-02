Zajíc: Sparta? Soupeř jako ostatní, jen ti hráči stojí sto milionů

Nohy jej však poslouchaly náramně. Parádní individuální akcí ve vápně si poradil s převahou sparťanů a brankou srovnal skóre na konečných 1:1. „Asi spravedlivý výsledek, bod musíme brát,“ uznal se sedmi góly nejlepší střelec týmu.

Jste pravák. Proč jste si před gólem přehodil míč na levačku?

Už je to asi moje třetí branka levou v této sezoně. Dostal se ke mně nepovedený skákavý centr od Honzy Jurošky z pravé strany. Vypíchl jsem míč Zahustelovi, naznačil jsem střelu pravou, ale zasekl jsem míč na levačku. Pak jsem jen zavřel oči a propálil gólmana.

Začátek zápasu jste neodehráli dobře. Čím to bylo?

Možná tou velkou zimou. Nebo i kvůli nervozitě. První poločas jsme hráli špatně, Sparta nás přehrávala. Naštěstí jsme přežili i jejich obrovskou šanci. Ve druhém poločase už jsme se zlepšili, ale paradoxně jsme dostali gól. Naštěstí jsme vyrovnali a při troše štěstí jsme mohli i vyhrát.

Trenér Kordula mluvil o tom, že chce, abyste hráli jednodušeji, přímočařeji. Daří se vám to?

Ke mně do šestnáctky teď skutečně jde konečně víc centrů, díky tomu mám víc šancí dát gól. Snad v tom budeme pokračovat.

Sparta v zimě opět výrazně posilovala. Jak na vás zapůsobila?

Já je beru jako jakékoli jiné protihráče. Akorát tito stojí sto milionů. Mají spoustu nových hráčů, tak jsem si myslel, že jim to trošku bude drhnout. Potvrdilo se to.

V prvních dvou jarních zápasech jste získali čtyři body. Po nevydařeném podzimu vás to musí povzbudit.

Jsme spokojení. Když to tak půjde dál, bude to dobré. Ale ještě je brzy hodnotit, i na začátku podzimu to vypadalo nadějně. Uvidíme, jak se bude jaro dál vyvíjet.