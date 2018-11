Zase se občas zasmějeme, říká slovácký útočník Zajíc

„Už je to trošku uvolněnější, občas se na tréninku zasmějeme. Není to takové ztuhlé. Hodně nám výhra pomohla, teď ji jen potvrdit,“ zmiňuje dvaadvacetiletý Zajíc sobotní domácí utkání čtrnáctého Slovácka proti sedmému Liberci.

Dařila se vám držet nálada i při té šňůře porážek?

Bylo to složitější, už to bylo všechno na nic. Samozřejmě jsme se snažili být pořád pozitivní, na prohry nemyslet a házet minulé zápasy za hlavu, ale někde v hlavách to bylo. Výhru jsme potřebovali jako sůl, naštěstí přišla. A i s krásným výsledkem 3:0, což bylo možná až nezasloužené.

Jak vám osobně pomohl ten gól?

Jsem za něj rád. Už jsem jej nedal dlouho. Ani jsem dlouho nehrál.

Přitom jste s devíti góly druhým nejlepším střelcem juniorské ligy.

Je to tak. Už mě docela štvalo, že jsem dlouho nebyl v základní sestavě. Snad mi to tam teď začne padat a budu hrávat víc.

Zajícovy góly 8 branek nastřílel za Slovácko loni v lize, byl nejlepším střelcem týmu.

9 jich už na podzim zaznamenal v juniorské lize, lepší je jen Zikl z Brna.

1. podzimní gól v lize přišel v sobotu v Příbrami, tým nasměroval k výhře 3:0

Už jste se dal úplně do pořádku po jarních zdravotních problémech?

Bolelo mě tříslo, záda. Na jaře jsem trénoval třeba jen jednou týdně a šel jsem na zápas. Pak jsem neabsolvoval celou letní přípravu, to nebylo ideální. Necítím se kvůli tomu v takové kondici jak dřív. Musím počkat do zimy, pořádně potrénovat, pak mi to snad i bude padat víc.

Jak vlastně prožíváte poslední týdny, kdy nejprve místo trenéra Korduly nastoupil asistent Vlachovský, kterého od příštího týdne nahradí kouč Svědík z Jihlavy?

Já trénuju furt naplno. Snažím se soustředit na sebe a nemyslet na to.

Už zjišťujete, co vás čeká s novým koučem Svědíkem?

V reprezentační jednadvacítce jsem jej zažil coby jednoho z asistentů trenéra Lavičky, ale moc s námi nebyl, spíš měl na starosti sledování soupeřů. Nevím, co od něj čekat, ani jsem to nezjišťoval. Nechám se překvapit, až přijde.

A co tedy čekáte v sobotu od Liberce?

Hrají velice dobře, přímočaře, hned se tlačí dopředu. Musíme hlavně dobře bránit a využít každou šanci. To se nám zatím moc nedaří.

Půjde vám v zápase i o to, abyste se s trenérem Vlachovským rozloučili výhrou?

Hlavně musíme vyhrát pro klub, protože máme dvanáct bodů a jsme třetí od konce. Pořád to není vůbec dobré. Musíme to zvládnout za každou cenu, jezdit po zadku a nechat na hřišti všechno.