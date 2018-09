Druhá výhra v řadě. A my se můžeme podívat na tabulku, ulevil si Wágner

„Už se můžeme na tabulku podívat,“ usmál se Wágner, který svým typickým způsobem, hlavou po rohu Lukáše Budínského dal první gól. Přiznal, že šest bodů z minulých dvou kol byl cíl mužstva. „Tajný sen. Jsme šťastní, že jsme to zvládli.“



Doma jste si po vítězném mistrovském utkání zařvali poprvé od února. Jaké to bylo?

Dlouho jsme to nezažili, což je trošku ostuda. Před zápasem jsme si to říkali. Všichni jsme byli odhodlaní nechat na hřišti všechny síly, což bylo vidět. Škoda toho gólu v závěru, ale jinak jsme myslím Slovácko do ničeho nepustili. Počkali jsme si na šance a ty jsme využili.

Vy jste v minulém kole vyhráli nad Opavou, zatímco Slovácko prohrálo doma se Zlínem 0:4. Hrálo to nějakou roli?

Na to, jak minule hrálo Slovácko, jsme moc nekoukali. Ale jasně, tým se po debaklu semkne. Řešili jsme to na videu, ale hlavně jsme se doma snažili předvést výkon, který by lidi uspokojil. Tím vítězstvím jsme obstáli, ale hra může být lepší. Takticky a týmově jsme však utkání zvládli fantasticky.

Nekomplikoval hru silný déšť, který přišel ve druhém poločase?

Fotbalisté mají radši, když prší, když to klouže a míč jde rychle od nohy. A po vedrech jsme to všichni uvítali.

Dá se říct, že už si karvinská sestava sedla?

Doufám, že jo, ale nechci ty dvě výhry přeceňovat. V kádru jsou posty zdvojené, každý se snaží pracovat, jak může. Máme ale teprve šest bodů. Skvělých šest bodů, které jsme potřebovali po té sérii porážek z úvodu sezony. Spoustu věcí ale ještě musíme zlepšit.

Poprvé nastoupil Ba Loua, který je z Pobřeží slonoviny a přišel posílit váš útok. Hned dal i gól. Co může týmu dát?

Je to hráč, který bude pro obranu soupeře nebezpečný. Tím jak je rychlý, jak je mrštný. Každý máme své přednosti a tým je o tom, aby každý do mužstva přinesl to, co umí. Na hřiště šel tuším kolem šedesáté minuty. Hra se už více otevřela, což mu nahrávalo. Potvrdil však svou kvalitu. Určitě nám dost pomůže. Navíc je to usměvavý kluk.