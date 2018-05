Je to velká úleva, připustil nejlepší karvinský střelec Wágner

„Jsem moc rád, že jsme to zvládli i za fanoušky, kteří nás přišli podpořit a jichž hodně dorazilo i přímo do Jihlavy,“ uvedl karvinský útočník Tomáš Wágner. „Je to velká úleva, že jsme to zvládli.“

Přiznal, že po jedenácti zápasech bez výhry nebylo snadné se na utkání, na to nejdůležitější v sezoně, naprosto zkoncentrovat.

„Ale všichni od nás hráčů přes realizační tým až po vedení klubu jsme to zvládli,“ řekl Wágner, který byl posledním karvinským střelcem v sezoně, když v devadesáté minutě proměnil penaltu.

S devíti góly je tak nejlepším střelcem mužstva. Litoval, že o desátý gól ho připravili rozhodčí, jelikož ho v utkání s Libercem připsali jako vlastní Coufalovi.

Záchrana byla pro Karvinou důležitá i proto, že v příští sezoně bude z druhé ligy přímo postupovat jen vítěz. Další dva týmy budou o postup usilovat v baráži s prvoligovými celky. „Na příští ročník ligy se těším, protože bude mít nový formát. Bude víc zápasů,“ uvedl Wágner.

A mimořádná bude soutěž i pro zdejší fanoušky, jelikož v ní budou hned tři slezské kluby. K Baníku Ostrava a Karviné přibyla Opava. „Na ta utkání se těším. Opavští mají výborný tým, v lize se určitě neztratí,“ podotkl karvinský záložník Jan Kalabiška.