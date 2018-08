Sparta pořád budí respekt, Ščasný ji oživil, říká teplický Vondrášek

„Bylo by fajn, kdybychom už taky zkusili porazit někoho z Top 3, tedy Slavii, Spartu nebo Plzeň. Už je to dlouho, co se nám to povedlo,“ řekl obránce Tomáš Vondrášek před nedělním hitem, který má výkop v šest vpodvečer.

Doma jste se Spartou pětkrát v řadě neprohráli. Čím to?

Asi naším stylem hry. Když po zápase nebudeme moct ani chodit, je obrovská šance uspět. Sparta si je toho vědomá. Má to těžší obecně, proti ní se každý vyburcuje.

Teplice - Sparta Výkop: neděle 12. srpna, 18.00

Rozhodčí: Hrubeš - Pospíšil, Koval

Bilance: 44 zápasů, 8-15-21, 40:61

Zápasy na Stínadlech: březen 2018 1:1, srpen 2016 0:0, květen 2016 1:1, září 2014 0:0, květen 2014 3:1, květen 2013 0:3



Už Sparta není strašákem?

Pořád budí respekt. Prošli si teď horším obdobím, ale zdá se mi, že se tam něco stalo a že se semkli. Že už to dokáží urvat silou jako dřív. Proti Slovácku, které porazili 1:0, to tam zase bylo, byť nehráli ideálně. Sparta je pořád Sparta. Někdo říká, že už není taková, ale kvalitu hráči mají. Že tam jsou nějaké problémy, to si musí vyhodnotit oni. My se musíme soustředit na svůj výkon. Už budeme chtít Spartu porazit, je načase. Doma remíz bylo dost, přitom jsme proti ní hráli dobře. Třeba naposledy měl na konci tutovku Vaněček a Nita to zázračně vyškrábl nad břevno.

Co bude na Spartu platit?

Vyždímat se na maximum. Ukázali jsme si nějaké věci z Liberce, co by mělo být lepší. Nebyl to od nás všech úplně stoprocentní výkon. Musíme být aktivní, ne zalézt a čekat na ojedinělý brejk. Snažit se využít každou jejich chybu, věřím, že jich bude dost.

Co si o současné Spartě myslíte?

Má nadstandardní hráče, všude jinde by hráli v základní sestavě. Asi jim do not nehraje, že je tam plno cizinců. Když to sladí do týmova, jak bylo už teď vidět, šlapat jim to bude. Není náhoda, že mají v lize devět bodů. Sparta se zvedá a bude pro každý tým nebezpečná.

Může získat titul?

Těžko hodnotit po třech zápasech. Myslím, že Slavia měla vstup daleko lepší. Proti Kyjevu hrála pěkně. Když porovnám velkou trojku, Slavia podle mě vyčnívá. Ale Sparta není určitě v dlouhém závěsu, taky do toho bude mluvit.

Předpokládané sestavy Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek,Král, Krob - Ljevakovič, Kučera- Moulis, Hora, Žitný - Vaněček Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič,Kaya, Costa - Stanciu, Frýdek, Kanga,Plavšič - Šural, Tetteh Absence: Vošahlík - Zahustel, Wiesner, Kadlec,Drchal, Pulkrab, Ben Chaim (všichni zranění)



Spartu převzal kouč Zdeněk Ščasný, pod kterým jste v Teplicích hrál. Získá zápas další náboj?

Působil tady, všichni ho známe. Nějaké vztahy jsme měli. Ale to můžeme říct i o panu Radovi z Jablonce. Před zápasem se to řeší, ale že by to někdo extra vnímal nebo se s ním škádlil, to ne. Za mě je pan Ščasný výborný trenér, Spartu určitě dobře připraví. Podle mě se jeho nástup projevil i na výkonech. Za pana Ščasného Sparta ožila.

Zatím jste neprohráli, zvedá vám to po loňské šedi sebedůvěru?

Určitě, zdravé sebevědomí by tam být mělo. Nepočítám-li 25 minut v Příbrami, tak jsme hráli sympaticky a slušně. Nemáme se za co stydět a čeho se bát. Se Spartou si to rozdáme. Oni sami moc dobře vědí, že se jim u nás na severu nehraje nejlíp a že body se odsud vozí těžko. Doma nechceme rozdávat.

I letos se vám hodně daří standardky, v Liberci jste z nich dali oba góly. V čem je vaše kouzlo?

Když se standardka dobře kopne, platí na každého. Rozhodující je hlad ve vápně, chtít trefit balon nebo se aspoň k němu přichomýtnout. Občas to bolí, lokty jsou ostré. Ale když chcete dát gól, musíte jít přes bolest. Zaklepu to, ale zatím jsme ze standardek úderní.

Zajímavosti Teplice v lize už 8 zápasů Spartu neporazily (4 prohry, 4 remízy), Teplice v lize naposledy porazily Spartu v květnu 2014, tehdy je vedl současný kouč Pražanů Ščasný, Teplice v ligové sezoně ještě neprohrály (výhra, 2 remízy), Sparta v úvodních 3 kolech ještě neztratila ani bod spolu se Slavií a Plzní, Teplice vyhrály jen 2 z posledních 9 domácích zápasů, Sparta pouze 2 z posledních 10 zápasů venku.

Vymýšlí je asistent Radim Nečas. Kolik času jim věnujete?

Třeba dva dny v týdnu do toho nějakým způsobem ťukneme, ke konci tréninku si kopneme pár standardek. Buď něco vymyslí pan Nečas, nebo si něco řekneme sami. Doufám, že i proti Spartě s něčím přijdeme a budeme nebezpeční.

A kolik podle vás přijde lidí?

Můj tip je kolem 12 tisíc. S klukama jsme se v kabině bavili, že by bylo fajn, kdyby po dlouhé době byl stadion zase zaplněný. Ono to pak i na fotkách ze zápasu vypadá pěkně. Ale doufám, že fanoušků bude víc teplických než těch, co se přijedou podívat na Spartu. Zápasů s takovou návštěvou není hodně, to je zákon, že to hráče musí extra motivovat. Když už na konci nemůžete, ale slyšíte tu podporu, tak si nedovolíte balon zaseknout a počkat, ale valíte dopředu. A síly vyhrabete.