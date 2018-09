Vaclík: Kdyby dcera musela zůstat v nemocnici, proti Realu bych nechytal

Trenérova slova mířila k osobní statečnosti Vaclíka.

Devětadvacetiletý český gólman strávil noc před zápasem s Realem Madrid v nemocnici s tříletou dcerou Nikolou, která utrpěla úraz.

Trenér mu dal vybrat: „Když budeš chtít, zůstaň s rodinou. Jinak s tebou samozřejmě počítáme.“

Vaclík pak vynechal dopolední přípravu. Před zápasem, který začínal od 22 hodin, smazal spánkový dluh a pak se postavil nejlepšímu mužstvu planety, vítězi posledních tří ročníků Ligy mistrů.

Byl jste před zápasem nervózní?

Vlastně ani ne, vždyť já měl jiné starosti...

Co říkali spoluhráči, když jste se před zápasem objevil v kabině?

Věděli, co se nám stalo, tak se ptali. Vysvětlil jsem jim to a šli jsme hrát.

Neuvažoval jste, že zápas, i když to bylo proti Realu Madrid, vynecháte?

Naštěstí nám lékaři řekli, že Nikča bude v pořádku, že ji ještě ten den večer pustí domů. Já se pak mohl jít před zápasem prospat. A ještě než jsme začali hrát, byla Nikča i s manželkou Martinou doma. Kdyby musela zůstat další noc v nemocnici, byl bych tam s nimi.

Proti Realu jste chytal už na podzim 2014 v Lize mistrů za Basilej, obě utkání jste prohráli (0:1 a 1:5)...

A teď jsem konečně vyhrál. V tom je největší rozdíl. Jinak samozřejmě to bylo celkově jiné. Ligový zápas je něco jiného než Champions League. Sevilla doma nad Real umí a v posledních letech měla výborné výsledky.

Což se potvrdilo, už v poločase jste vedli tři nula. Jaké to bylo?

Měli jsme šanci už v první minutě, tím jsme se chytili. Všechno se nám sešlo, všechno si sedlo. Ale zase to nebyla žádná náhoda, hráli jsme fakt dobře. Řekl bych, že tři nula v půli pro nás bylo zasloužené. Trefili jsme břevno a měli další šance.

Sám jste neinkasoval, který zákrok byl nejtěžší?

Ten proti Baleovi. Bylo jasné, že uteče, že ho nikdo nechytí, protože je extrémně rychlý. A že bude střílet. Snažil jsem se co nejdéle zůstat stát, naštěstí mě trefil do ruky.

Po přestávce vás překonal Modrič, ale jeho branka na doporučení videoasistenta kvůli těsnému ofsajdu neplatila. Oddechl jste si?

Myslím si, že všichni. Bylo to krátce po přestávce, říkal jsem si, že má Real ještě dost času, že by z toho mohlo být drama. Samotnému mi při té akci přišlo, že byl Modrič v ofsajdu, byl přede mnou hrozně rychle. Jsem rád, že to video potvrdilo.

Před třemi týdny jste prohráli derby s Betisem, ve středu jste to fanouškům vynahradili výhrou nad Realem. Byly velké oslavy?

Bylo poznat, že jsme porazili Real Madrid, fanoušci měli velkou radost. Z kabiny jsme se dostali až někdy kolem půl druhé ráno a jelikož se hrálo ve všední den, lidé museli do práce, tak se nic velkého nedělo.