Obklopen hvězdami. Kam jsem se to dostal? zírá Vaclík

Pravý záložník Aleix Vidal ještě na jaře kopal za Barcelonu, bleskový křídelník Nolito má zkušenosti z Manchesteru City, útočník André Silva přestupoval loni do AC Milán za miliardu korun a potetovaný špílmachr Éver Banega přihrává v argentinské reprezentaci na góly božskému Messimu. Drobný Pablo Sarabia, kterého vychoval Real Madrid, už v aktuální sezoně nastřílel pět gólů a nedávno přišel na hostování z AS Řím francouzský machr Maxime Gonalons.

„Když si člověk uvědomí, kde ti kluci hráli, co všechno vyhráli a jakou mají hodnotu na trhu, rychle pochopí, v jakém světě se ocitl. A ještě tu máme Jesúse Navase, mistra světa z roku 2010,“ upozorní brankář Tomáš Vaclík, abychom ve výčtu hvězd nezapomněli na tu největší.

Tak nadupané mužstvo do Olomouce přiveze Sevilla a nepochybuje, že by v závěrečném předkole Evropské ligy mohla zaváhat. Přesto Vaclík varuje: „Lehké to nebude.“

To říkáte slavným spoluhráčům?

Říkám, protože se vyptávají. Je to pro mě dobré znamení, že Olomouc neberou na lehkou váhu. Zajímají se, jak dlouho se do Česka letí, na jakém se bude hrát stadionu, jakým způsobem Sigma hraje. Líbí se mi, že nejsou neteční, přitom by vlastně mohli, protože před dvěma týdny jsme hráli proti Barceloně o španělský Superpohár.

Vykládáte tedy v Seville, že český soupeř prohrál čtyři z pěti ligových zápasů?

To je shoda náhod, já popisuju realitu. Sigma je kompaktní mančaft – rychlý, agresivní, snaživý, skvěle presuje. Má plno mladých odchovanců, pro které bude dvojzápas se Sevillou zatím největší událostí v kariéře, takže se vybičují ještě víc. Bude vyprodáno.

A vy budete v brance soupeře. Prožíváte to hodně?

Je to hodně zvláštní. Nikdy jsem to v ostrém zápase nezažil. Jen když jsem před čtyřmi lety přestupoval do Basileje, hráli jsme proti Spartě přátelák. Toť vše. Nevím, co čekat, ale věřím, že to dopadne dobře.

Lístky pro známé už máte připravené?

Těch žádostí bylo! Zvlášť když z Vítkovic, kde jsem vyrůstal, je to do Olomouce kousek. Rodina dorazí určitě, taky dlouholetí kámoši, se kterými v zimě jezdím na chatu. Teoreticky bych mohl dostat všechny lístky, které hráčům Sevilly podle protokolu připadají, ale ještě si musím počkat.

Chvály už jste se po letním přestupu z Basileje dočkal.

Jsem nadšený. Vše se vyvíjí moc dobře. Chytám, vyhráváme, zabydluju se, vezu se na vlně.

Žádné mouchy?

Jen španělština, to je velká moucha. S manželkou začínáme od nuly. Pár základní pokynů, které potřebuju v brance, jsem pochytil hned, ale na celé věty si ještě netroufám. Leda útržky. V kolik hodin je odjezd, kdy je trénink.

Jak bojujete?

Anglicky. Kluci v obraně, Kjaer, Pareja, Sergi Gomez nebo Carrico, vnímají angličtinu velmi dobře. Ale poctivé lekce španělštiny mě neminou. Přišlo by mi hloupé, kdybych se nenaučil jazyk, kterým mluví celá kabina.

Ale v Basileji to tak nebylo, ne?

To byla specifická záležitost. Můj první trenér Paulo Sousa zavelel: „Mluví se anglicky!“ Nikdo mě nenutil, abych se učil německy. I místní chodili na lekce angličtiny. Poslední trenér Raphaël Wicky se zase domluvil pěti jazyky, takže nebyl problém v ničem.

Vy na svém Facebooku zdravíte fanoušky: Hola amigos!

Je to nadsázka, že jsem přestoupil do Španělska, ale jinak mě učení čeká. Teprve minulý týden jsme se z hotelu přestěhovali do baráku a v září, hned po reprezentační pauze, už máme s manželkou domluvené kurzy. Zatímco dcerku Nicole odvezeme do školky, nám začne škola. Zatím se učíme za pochodu, z aplikací, z knížek, z televize.

Už jste si stačil uvědomit, že si přestupem do Španělska plníte sny?

Pořád nevím, jestli mi to došlo. Byly dva momenty, kdy jsem měl husí kůži. Když jsme nastupovali ke španělskému Superpoháru a vedle mě pochodovali borci z Barcelony Messi, Suárez, Busquets nebo Piqué.

A ten druhý?

O víkendu ve Vallecanu. Moje ligová premiéra. To jsem cítil hrdost: Ty jo, jsi ve španělské lize, to sis vždycky přál, pro to jsi celý život trénoval.

U nováčka jste vyhráli 4:1 a gól jste dostal jen z penalty.

Ale stejně si nemyslím, že by mi úplně docvaklo, jaký to byl životní mezník. Hrajeme teď každé tři dny, není čas vydechnout. Možná v zimě, až bude trochu pauza. Taky záleží, kolik toho odchytám.

Zatím jste jednička.

Doufám, že to tak zůstane, ale jistý si být nemůžu. Pořád se spekuluje, že přijde Kiko Casilla z Realu Madrid, protože je až trojkou za Courtoisem a Navasem.

Samá slavná jména, že?

Musím se přiznat, že mě občas napadne, do jak vyhlášené společnosti jsem se dostal. Brankáři jsou ve španělské lize top. Navas vyhrál třikrát Ligu mistrů, Courtois byl nejlepší na mistrovství světa, Ter Stegen v Barceloně, Oblak za Atlético. Udělám vše, abych v téhle kategorii nezklamal.

To se dělá jak?

Pracovat a pracovat. Aby si trenéři Sevilly neřekli, že je kvůli Vaclíkovi tlačí bota v brance.

Mladý trenér Pablo Machín vám důvěřuje, viďte?

Přišel před sezonou stejně jako já. Vybral si mě a zatím na mě spoléhá. Chci mu důvěru splácet, jak jen to půjde.

Škoda jen, že nehrajete Ligu mistrů.

To jo, to říkají všichni. Na jaře Sevilla vyřadila Manchester United a vypadla až ve čtvrtfinále po boji s Bayernem. Jsem přesvědčený, že tenhle klub do Ligy mistrů patří.

Jenže teď musí bojovat s Olomoucí o Evropskou ligu.

To není podřadný cíl. Sevilla vyhrála Evropskou ligu od roku 2014 třikrát za sebou, takže moc dobře ví, jaké je to privilegium. Pořád to bereme velmi prestižně a se vší důležitostí. Tím spíš, že pro nás kvalifikace začala už před měsícem. Olomouc musí prominout, ale nechceme dopustit, aby se nás Evropská liga netýkala.