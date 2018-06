Spokojený Vaclík: Něco v nás je. Nejsme tak špatní, jak se psalo

„Je to pro nás cenná výhra. Vždyť Nigerijci sami o sobě prohlašovali, že mohou vyhrát mistrovství světa,“ všiml si Vaclík soupeřova sebevědomí. „Zvládli jsme to dobře a byl to diametrálně odlišný výkon od zápasu s Austrálií.“

Jak jste z branky a pak z lavičky utkání viděl?

Nějakou pasáž utkání jsme byli lepší, drželi jsme míč, měli jsme hodně standardek a šancí z nich. Druhou půli už měla standardky hlavně Nigérie, ale nějakou větší šanci si nevytvořila.

Pomohlo, že národní tým tentokrát hrál na tři stopery?

Je to kompaktnější - když jsme pod tlakem, mohou se zatáhnout i halvbeci. Hráli jsme tak i v kvalifikaci, ve stejném rozestavení jsme odehráli nejlepší zápas proti Německu. Asi nám to sedí. Je dobře, že máme dvě varianty, mezi kterými můžeme přepínat.

Bez práce jste ale nebyl. Který zákrok vám dal nejvíc zabrat?

Asi proti té střele zpoza vápna. Ale nebyl jsem si jistý, jestli jde do brány. U přímáku jsme viděli na videu, že to Moses kope přes zeď. Oni ji nerozšířili, takže jsem viděl míč docela brzo.

Kvůli hustému dešti jste byl asi celkem rád za poločasové střídání, že?

To vyšlo dobře (úsměv). Počasí bylo pár minut šílené. Jirka Pavlenka to měl složité hlavně při rozehrávce, protože míč se ve vzduchu začne vracet. Délka výkopů pak není taková, jaká by nám pomohla při tom tlaku.

Jak moc počasí ovlivnilo druhý poločas?

Neřekl bych, že to bylo jen počasím. Oni tam pak nasadili čerstvé útočníky, mají velkou kvalitu dopředu. Hráli dobře, zatlačili nás, ale my obrannou fázi zvládli dobře.

Je na čem stavět pro Ligu národů?

Já myslím, že ano. Liga národů ale začíná až za dlouho a do té doby se může stát spousta věcí. Je třeba hodně spekulací ohledně přestupů... Ale cítím, že v týmu něco je a že to není tak špatné, jak se psalo nebo jaké jsme měli výsledky. Spousta kluků teprve začíná hrát za nároďák a je to pro ně pořád něco nového. Takže věřím, že budeme mít lepší výsledky než poslední roky.