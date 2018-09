Computer zn. Souček: slávistický obětavec je jako útočník s 25 góly

Záložník, na kterého sedí anglické označení box to box: neunavitelný běžec od vápna k vápnu.

Tohle všechno třiadvacetiletý reprezentant potvrdil ve čtvrtek v Evropské lize proti Bordeaux. Zase se jednou ukázal Evropě, zase zaujal pozorovatele, kteří dlouhodobě mají jeho jméno podtržené v notýsku.

Proto je na místě otázka: jak dlouho na něj Slavia ještě bude moci spoléhat?

„Nechci vůbec myslet na to, že by mohl odejít; to bych měl ještě víc starostí než teď,“ odrazil na tiskové konferenci po zápase s Bordeaux dotaz na Součkovu budoucnost trenér Jindřich Trpišovský.

Sám dobře ví, že donekonečna s blonďatým dříčem počítat nemůže. Už měsíce kolem něj krouží zájemci ze zahraničí, zatím nepochodili. Fiorentina a Bergamo, tradiční italské kluby, za něj v létě byly připravené vysázet přes 150 milionů korun, přesto z Česka přilétla odpověď: Ne!

Jenže nelze nevidět, že Souček domácí ligu přerůstá. A tak je pravděpodobné, že v zimě už Slavia bude muset hledat náhradu.

„Počítám s tím, že teď tady je, a když bude zdravý, odehraje s námi ještě nějakých dvacet zápasů,“ těší Trpišovského. Ale... „Zahraniční týmy nejsou slepé, a pokud bude hrát takhle, nabídky mít bude. Musíme se na to připravit.“

Souček se za čtyři roky v lize vypracoval. Z nenápadného dělníka, jemuž dělala problémy obratnost, v borce, na jehož výkonech tým stojí. Slavia teď zřejmě nemá důležitějšího hráče, což vyplývá i z Trpišovského slov plných chvály.

Brankář Costil z Bordeaux likviduje vyloženou šanci slávisty Tomáše Součka v utkání Evropské ligy.

„Má neskutečné parametry a v hlavě computer. Vždycky stojí dobře, má neskutečná soubojová čísla,“ uvědomuje si slávistický kouč. „Nahradit ho bude těžké jako najít útočníka, který dá pětadvacet gólů za sezonu. Užívejme si, že teď běhá v našem dresu.“

Téhle rady by se fanoušci Slavie měli držet. Dlouho to už asi trvat nebude.