Plzeň neřeší. Soustředíme se na sebe a na druhé místo, tvrdí Souček

Nic jiného Slavii ani nezbývá, vždyť jakýkoli jiný výsledek by příští sobotu znamenal titul pro Plzeň. „Ale já doufám, že tady v Edenu slavit nebudou,“ prohlásil Souček po utkání se Slováckem, v němž byl u několika důležitých momentů.

Zaprvé mohl v prvním poločase otevřít skóre, v pokutovém území soupeře se dostal k hlavičce, přehodil brankáře Heču, jenže na brankové čáře míč zastavil soupeř Břečka.

A pak ten závěr... Daníček v pokutovém území Součka přidržel, domácí záložník upadl a čekal na hvizd, na penaltu. Jenže nepřišla.

Byla to podle vás chyba rozhodčího?

Chtěl jsem se rozeběhnout a úplně jsem cítil, jak mě protihráč drží. Musel jsem spadnout. Rozhodčího hodnotit nechci, ale za mě jasná penalta. A myslím si, že nebyla jediná. Slovácko jsme přehráli, mrzí mě, že tu nebylo video, protože to bychom vyhráli tři nula.

V závěru prvního poločasu jste navíc dostal žlutou kartu, kvůli které přijdete o zápas s Plzní.

No, to bych taky nerad hodnotil. Ale věřím, že to kluci proti Plzni zvládnou. Půjdu je podpořit a doufám, že vyhrajeme.

Bolí ztráta se Slováckem víc právě i vzhledem k tomu, že Plzni nyní za týden stačí k titulu remíza?

My se hlavně musíme soustředit sami na sebe a na druhé místo. Pro nás je to obrovská ztráta, protože týmy za námi se přibližují. My jsme to teď zkazili, chtěli jsme dnes vyhrát, teď musíme porazit Plzeň. Chceme tři body.



To by jistě rádi viděli i vaši fanoušci. Někteří při zápase se Slováckem pískali, zaregistroval jste to?

Nevím, myslím, že fanoušci fandili. Myslím, že to nebylo zase tak špatné, kombinovali jsme, přenášeli hru, chyběl tomu jen ten gól.