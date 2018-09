Slávista Souček: Nepovedlo se mi to, rozhodující gól beru na sebe

„Blbě jsem si balon ukopl a pak ho nalil soupeři. Chtěl jsem to ještě nějak zachránit, ale udělali to dobře. A Fillo to trefil přesně na zadní tyč,“ dodal Souček, kterého po čtvrthodině sestřelil ve vzduchu domácí kapitán Milan Baroš.

Byl ten zákrok na vyloučení?

Jak jsem dostal zásah, skolilo mě to, ale nevěděl jsem, jak tvrdé to bylo. Cítil jsem, že mě trefil ze strany. Vše muselo být vidět na videu.

Jak červená karta ovlivnila zápas?

Hodně. Hráli jsme sice proti deseti, ale pak to bylo rozkouskované. Sudí pískal každý faul, takže se hrálo takticky. Pro nás by zřejmě bylo lepší hrát jedenáct na jedenáct, ale zkomplikovali jsme si to sami.

Takže vám to spíše ublížilo?

Prohráli jsme, takže nakonec asi jo. Ale když jsme dostali první gól, rychle jsme na něj zareagovali. Nehráli jsme však dobře. Po mé chybě dali domácí druhý gól. Celý druhý poločas jsme měli čas utkání otočit, nějaké šance jsme měli, ale nezvládli jsme to.

Bylo znát, že se domácí v deseti více semkli?

Oni se na takové zápasy vyhecují víc než na někoho jiného, takže byla tam červená karta, ale nebylo to plus pro ně. Měli to daleko těžší než my. My jsme to nezvládli.

Čím to je, že sedmdesát pět minut hrajete proti deseti a neuspějete?

Hned po té červené jsme dostali gól. A přestože jsme srovnali, neproměnili jsme snad čtyři gólovky. A pak přišla další chyba, ta moje... My soupeře nepotrestáme, ale on nás ano. To je celé.

Má Baník na to, aby se pral o nejvyšší ligové příčky?

Jo, Baník hrál dobře. Má tady super fanoušky. Dneska to odmakali. Jak na tom bude, se uvidí dál, ale my se soustředíme spíše na sebe. Nechci hodnotit Baník.

Může takové utkání ovlivnit vaše další zápasy? Už ve čtvrtek hrajete Evropskou ligu.

Doufám, že ne. Máme hned čtvrteční zápas na to prohru napravit a v neděli hostíme Příbram. Uděláme vše pro to, abychom ty dva zápasy do reprezentační pauzy zvládli.