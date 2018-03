Slávista Souček: Jsme na tom lépe než Sparta, snad to tak dlouho zůstane

Na jaře odehrál kompletní vítězné zápasy Slavie. Jen v Jihlavě kvůli nemoci chyběl. „Cítím se dobře, mám od trenérů důvěru a vím, že si můžu na hřišti víc dovolit,“ těší Součka, který patří k nejdůležitějším hráčům Slavie pod novým trenérem.

Na podzim nastoupil do vítězného derby jen na minutu, ale teď si lze jen těžko představit, že by v sobotu na Letné chyběl. „Na ten zápas se těším opravdu hodně. Především na tu atmosféru, vyprodaný stadion. Bude to úplně jiný zápas než ty ostatní. Snad potvrdíme naši formu,“ doufá Souček.

Slavia v posledních čtyřech zápasech postupně porazila Bohemians, Mladou Boleslav, v poháru Liberec a v lize naposledy Olomouc. Je v daleko lepším rozpoložení než Sparta, která od prvního jarního kola nevyhrála a po třetím zápase navíc vyměnila trenéra.

Projeví se to?

Těžko říct. Říká se, že derby nemá favorita. Bývá to specifický, úplně jiný zápas, ať už se hraje o titul či například o záchranu. Třeba se Sparta může právě v takovém utkání chytnout, může si hodně pomoct, ale já věřím, že ten zápas zvládneme my.

Na Letnou však jedete jako favorité, alespoň podle bookmakerů. To se v derby dlouho nestalo...

To je pravda. Slavia byla možná favorit naposledy někdy před deseti lety, když jsem hrál ještě za žáky. Je fajn, že se to teď znovu otočilo, že jsme na tom lépe. Snad to takhle zůstane co nejdéle.

Co pro vás vlastně derby znamená. Ve Slavii jste od deseti let, se Spartou jste se utkával odmala. Jak vnímáte rivalitu?

Tenkrát to byla taková malá derby, ale v chlapech jsou to úplně jiné zápasy. Pamatuji si ještě, jak jsem chodil na hlavní tribunu nebo do kotle. Bylo to úžasné.

Na jaký konkrétní zápas vzpomínáte nejraději?

Nejhezčí derby bylo určitě to, které jsme vyhráli na Spartě 4:1. Pamatuji si, že jsem tam byl. Fandil jsem z kotle.

A jaký jste byl fanoušek?

Tak to záleželo, s kým jsem šel. (smích) Občas to bylo i bláznivé, ale také záleželo na atmosféře, jestli se vedlo, prohrávalo...

Zpátky do současnosti. Sparta před necelými dvěma týdny vyměnila trenéra, vy jste změnu zažili v zimní přestávce. Jaký vliv na tým to má?

Těžko říct, jak je to ve Spartě, nevidím do toho a nechci se v tom moc babrat. Ale s námi bych to nesrovnával, my jsme měli spoustu času na to se poznat a říct si, co od sebe očekáváme. Pro ně je to složitější, ten čas nemají.

Mimochodem, jak se z druhého místa díváte na ztráty vedoucí Plzně, která na jaře ještě nevyhrála žádný ligový zápas. Dodává vám to sebedůvěru?

Samozřejmě, že jsme to sledujeme a je jasné, že jsme rádi. Ztrácíme sedm bodů, což proti těm čtrnácti, kolik to bylo po podzimu, vypadá hrozně hezky. Na druhou stranu, Plzeň má ještě zápas k dobru a pokud ho zvládne, znovu může odskočit. Každopádně jsem to sám nečekal, že by ještě takhle ztratili. Uvidíme, co bude dál.