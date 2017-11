Mleli jsme je, řekl slávista Souček o druhé půli s Villarrealem

Fotbalilsté Slavie dokázali ve druhém poločase silného soupeře zatlačit, měli spoustu šancí, ale žádnou z nich neproměnili. Třikrát měl k úspěchu blízko Souček. Poprvé však nastřelil spoluhráče Necida, pak hlavičkoval přesně doprostřeka brány a do třetice jeho střelu vyrazil gólman.

Bod byl blízko, souhlasíte?

Je to tak. Fanoušci nás hnali, soupeře jsme zatlačili a měli jsme plno šancí. Je jen škoda, že jsme to neproměnili, protože jsme dnes měli minimálně na bod.

Sám jste mohl skórovat třikrát...

Bohužel to nevyšlo. Neproměněné šance beru na sebe, mrzí mě to,

Která vás mrzí nejvíc?

Asi hlavička. Spletly se mi myšlenky, nejdřív jsem to chtěl dát na zadní tyč, pak na přední, a dopadlo to takhle... Měl to být jasný gól.

Jednu šanci vám zablokoval Necid, už jste se o tom bavili?

Ještě ne, teprve jsem přišel do šatny. Musím se podívat na video, protože ani nevím, jestli by to byl gól. Ale je to škoda.

Čím vás Villarreal zaskočil?

První poločas dobře kombinovali, my jsme se moc nedostávali k míči, ale do druhého poločasu jsme si řekli, že je pressingem donutíme víc nakopávat. Pomohlo nám to, hráli jsme my a myslím, že jsme je i přehráli. Sice jsme hráli dobře, ale nevyužili jsme šance. To byla naše chyba.

Dvě kola před koncem ztrácíte na druhou Astanu dva body. Znamená to, že je vše ještě otevřené?

Ano, je to otevřené, ale musíme vyhrávat. Doufám, že to zvládneme a postoupíme.

Může se prohra podepsat v přípravě na nedělní zápas v Plzni?

Ne, to si myslím. Ve druhý poločas jsme Španěly mleli, to když si přeneseme do ligy, tak je to jenom plus pro nás.