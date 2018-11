Měl jsem obavy, aby se dohrálo, přiznal Smola po vyhecovaném derby

Jaké to je, dát gól v derby a ještě tak vypjatý souboj vyhrát?

Nádherné. Zažil jsem to poprvé. Měli jsme Baníku co vracet, protože ve druhé lize jsme s nimi dvakrát prohráli. Dneska jsme uspěli a celý tým i celá Opava si to užily.

Poté, co jste dal gól, jste ukázal pořádné emoce...

Však to bylo derby... Ale v tu chvíli jsem nevěděl, co mám dělat.

Při té vaší hlavičce to vyšlo, ale předtím jste často byl v postavení mimo hru. Čím to bylo?

Hodně jsem byl na hranici ofsajdu. Hlavně kluci, Stronati se Šindym (Šindelářem), hodně vystupovali, což těm ofsajdům napomáhalo. Ale vím, že si to musím více hlídat.

Jak jste vnímal atmosféru?

Především musím poděkovat jak ostravským, tak opavským fanouškům, že se utkání dohrálo. Měl jsem z toho obavy, takže dík patří oběma táborům za super atmosféru.

Čím to, že jste derby tak prožíval, když jste odchovancem Loun, takže nejste ze zdejšího kraje?

Ale už přes dva a půl roku hraji za Opavu. Stýkám se i s klukama z ultras. Znám tady opravdu hodně lidí a vím, co tento zápas pro Opavu znamená. Jsem tím už pohlcený. Takové derby Sparty a Slavie má dlouholetou tradici, ale nevraživost mezi Ostravou a Opavou je větší než ta v Čechách. Takže takové utkání si musíte užít.