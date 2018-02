Dámy a pánové, přivítejte Malého Mozarta. Arsenal ocenil Rosického

Tomáš Rosický byl v sobotu v poločase ligového utkání Arsenal - Everton (5:1) uveden do společnosti bývalých prominentních hráčů klubu. Stal se jeho pětasedmdesátým členem. A publikum bouřilo.

„Fanouškům bych znovu poděkoval, vždycky jsme měli skvělý vztah a já vždy hrdě nosil dres Arsenalu, což určitě viděli. Takže díky moc,“ prohlásil Rosický a rozhlédl se po tribunách.

Členem The 100 Club se stává fotbalista, který za Arsenal odehrál víc než sto zápasů a už ukončil aktivní kariéru. Rosickému se pocty dostalo měsíc poté, co jako hráč Sparty zásadní rozhodnutí učinil.

Od Sira Chipse Keswicka, předsedy Arsenalu, obdržel památeční kravatu, symbol „klubu stovkařů“.

Rosický během poločasové přestávky vzpomínal na zápasy a góly, které se divákům pouštěly na velkoplošných obrazovkách.

„Který mám nejradši? Ten na Tottenhamu po dvou minutách byl dost dobrý. Vím, co pro fanoušky derby znamená a tehdy jsem si to opravdu užil, když jsem umlčel fanoušky Tottenhamu na jejich stadionu. Bylo to skvělé,“ vzpomínal Rosický na parádní ránu z pokutového území do horního růžku brány.

Moderátor citoval slova trenéra Arséne Wengera, když Rosický v létě 2016 Arsenal opustil a zamířil do Sparty. „Tomáš měl všechny kvality, aby mohl být hráčem Arsenalu. Pro tenhle klub byl perfektním hráčem.“

Rosický reagoval: „Já chtěl za Arsenal hrát vždycky. A když jsem se sem dostal, věděl jsem, že jsem na tom správném místě. Okamžitě jsem se mezi spoluhráči cítil výborně, užíval jsem si styl fotbalu, který Arsenal hraje.“

V Arsenalu působil deset let, než se v polovině květnu 2016 po utkání s Aston Villou (4:0) rozloučil.

„Byl to těžký den, během těch deseti let jsem se s Arsenalem opravdu sblížil. Bylo těžké odejít, ale zároveň bylo krásné, jaký respekt a rozloučení jsem od spoluhráčů i fanoušků dostal. Rád na to vzpomínám.“

Následoval rok a půl ve Spartě a loni před Vánoci konec kariéry. Od ledna je ve sportovním vedení pražského klubu.

„Jsem teď docela zaneprázdněný, protože jsem se ve Spartě přesunul do nové role, která je velmi zajímavá. Uvidíme, co bude dál,“ popisoval Rosický fanouškům Arsenalu. „Začalo něco nového. V klubu jsem zůstal pořád, jenom už prostě nekopu do míče.“