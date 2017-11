Boleslavský Přikryl: Příště jedeme na Spartu a potřebujeme tři body

Po minulém domácím propadáku s Bohemians 1905 nestačila Mladá Boleslav ani na Duklu, na jejím stadionu padla jednoznačně 1:4. Porážce nezabránila ani branka Tomáše Přikryla, který jako jeden z mála boleslavských hráčů předvedl slušný výkon.

Tomáši, další prohra... Co k tomu říct?

Měli jsme hodně špatný vstup do utkání. Dostali jsme dva rychlé góly, a to se na vývoji utkání dost podepsalo. Podařilo se nám snížit, tím jsme se dostali zpět do utkání. V prvním poločase jsme Duklu dokázali pozlobit. Ve druhé půli jsme ale bohužel dostali opět rychlou branku, to už bylo rozhodující.

Vstřelil jste jediný gól Boleslavi v utkání. Jak ta situace vznikla?

Odkop od gólmana, myslím, že Mingy (Ruslan Mingazov) tam vyhrál hlavičkový souboj, potom se to tam ještě od někoho odrazilo až ke mně. Já už jsem běžel z úhlu víceméně sám na branku a prostřelil jsem gólmana.

Po třech ligových výhrách přišly teď naopak dvě porážky, nepadá na vás v kabině nervozita?

Nervozita asi úplně ne, ale samozřejmě bodovat potřebujeme. Bodů máme málo, sezona se nevyvíjí už od začátku moc dobře. Je to špatné, není to ono a trošku se v tom plácáme.

Váš gólman Agajev opakovaně dělá až komické chyby. Věří mu tým po další takové brance?

Tohle bych nechtěl hodnotit, to nechám na kouče.

Jak vnímáte po půlce zápasů pozici trenéra Uhrina? Umístění ve druhé polovině tabulky asi není pro Boleslav úplně ideální.

Takovou otázku by asi mělo spíše řešit vedení než hráči. Bodů máme málo, Boleslav jako tým jsme určitě chtěli být výše, takže v tomto ohledu bude od vedení stoprocentně nespokojenost. Ale jakou pozici má momentálně Dušan Uhrin, to vám já nepovím.

Říkáte, že vedení je nespokojené. Chodí za vámi promlouvat do kabiny?

Všichni víme, jaká je situace, až moc dobře, takže asi ani není potřeba, aby to s námi vedení řešilo.

Nastupujete pod hrozbou trestů či finančních sankcí?

Zatím o ničem nevím.

Poslední podzimní kolo hrajete na Letné proti Spartě. Jakým způsobem se na to připravíte?

Jednoznačně budeme chtít bodovat, i když je to Sparta. Máme teď dvě ztráty, takže to musíme napravit. Tři body potřebujeme a nemůžeme se ohlížet, jakého zrovna máme soupeře.