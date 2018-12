Návrat jsem uspěchal, uvědomuje si zlínský Poznar po dalším zranění

„Aspoň mě to nebude táhnout na hřiště. Zase bych riskoval obnovení zranění. Mám čas se ještě připravit na poslední podzimní zápas,“ říká Poznar, který v mateřském klubu hostuje z Plzně.

Vážně můžete stihnout ještě duel v Teplicích?

Je to otázka. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Když už jsem si jednou zranění obnovil, byla by chyba to opakovat. Zatím se cítím dobře. Když to bude příští týden v tréninku držet, tak proč nejít do zápasu?

Trénujete naplno?

Teď jsem ve fázi, kdy se připravuji s kondičním trenérem. Jít s týmem bych si ještě netroufl. Minule jsem to uspěchal a při kopu mi zase ruplo ve svalu. Od teď musím opatrně.

Byl jste netrpělivý?

Máme tady lidi, kteří dokážou odhadnout dobu rekonvalescence. Myslel jsem si, že sval drží. Chtěl jsem být připravený na Slavii na lavičku. Bohužel jsem v tomto netrpělivý, neudrželi mě na uzdě. Byla to hlavně moje chyba. Svaly potřebují čas, jaký mají dostat. A já jsem jim ho nedal.

Zranění je pozůstatkem nešetrného skluzu olomouckého gólmana Buchty?

S tím to nemělo nic společného. Nevím, z čeho to vzniklo. Měl jsem pech, ale beru to pozitivně. Zase se to otáčí k lepšímu.

Ale dohromady jste už vynechal skoro polovinu podzimu. To musí být frustrující, ne?

Bylo to hodně nepříjemné. Zápasů, o které jsem přišel, bylo fakt hodně. Cítil jsem se dobře. Chtěl jsem pořád hrát.

Tak nebylo by jistější počkat s návratem až na zimní přípravu?

Tohle tady všichni konzultujeme. Nespěcháme. Musí to být na sto procent. Pokud to nevyjde ani na Teplice, tak se připravím na jarní část. Chtěl bych trénovat s týmem bez jakýchkoli omezení. Ale nedokážu předpovědět, kdy to bude.

Mezitím, co jste byl zraněný, vešel ve známost přestup vašeho útočného parťáka Beauguela do Plzně. Co jste na to říkal?

Měl dobrý půlrok. Táhl nás góly i výkony. Zasloužil si jít výše. Ozvala se Plzeň, které se zranil Krmenčík. Mají tam další útočníky, ale počítají s ním. Bude jen na něm, jak chytne šanci. Není to jednoduché.

Vyzvídal od vás, jak to ve Viktorii chodí?

Měl jsem už dříve nějaké náznaky, že o něho Plzeň usiluje. Povídali jsme si o Plzni, ale nechám si pro sebe, nač se ptal. Myslím, že se těší.

Překvapilo vás, že si ho mistři vybrali?

V Plzni jsou dobří v tom, že reagují hned a nečekají. Těžko říct, koho měli vytipovaného. Spekulovalo se o Komličenkovi, který se ukazuje jako velký bombarďák. Ale vzali Bogyho. Možná proto, že mu v zimě končila smlouva. Těžko říct.

Dokážete se vžít do jeho pocitů před zápasem proti Plzni?

To bude tvrdý oříšek. Sám jsem zvědavý, jak se s tím popasuje, jak se ukáže.

Výborně se ukazuje uzdravený Pavel Vyhnal, který vás nahradil na hrotu.

Pavel je profesionál. Snaží se starat o svoje tělo. Práce, kterou udělal, se mu vrací. Už ve Slavii hrával velice dobře. Kosila ho nějaká zranění, doufám, že bude zdravý, protože je to dobrý fotbalista. Což dokázal i třemi góly.

Vypadá to, že byste po odchodu Beauguela mohli vytvořit útočnou dvojici, že?

Je to jedna z variant, ale je více možností. Je tady Saša Jakubov. A věřím, že Luky Železník se dá zdravotně dohromady, vyladí to a vrátí se ve formě, v jaké jsme si ho tady ve Zlíně vždycky pamatovali. A naváže na svoje střelecké výkony, když odcházel do Slavie.

Zlínský útočník Tomáš Poznar slaví proměněnou penaltu na hřišti Slovácka.

Zlín se pořád drží v šestce. Co říkáte na výkony spoluhráčů?

Zvládají to dobře. Potvrzují se slova trenéra. Že když hrajeme poctivě a týmově, tak se k nám soupeř těžko dostává. Dobře to ukázalo poslední domácí utkání proti Opavě. Dobře jsme bránili, drželi při sobě jako tým. Pokud takhle budeme přistupovat k zápasům, můžeme porazit každého. Škoda, že se takhle nepovedl pondělní zápas v Jablonci.

Teď přijíždí Plzeň, které se vrací forma. Je zase favoritem?

Média jim dávala čočku, ale poslední dva zápasy zvládli. Moc netočí sestavou, to jim pomáhá. Bude to pro nás hodně nepříjemný soupeř, ale na druhou stranu po facce, kterou jsme dostali v Jablonci, to může být velká motivace.