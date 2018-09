Rok s Barošem byl pro mě velkou školou, říká zlínský Poznar

„Motivace je velká. Oba týmy se chtějí udržet ve špici,“ připomněl Poznar, že na rozdíl od jara se střetávají týmy z horní poloviny soutěže. „Může to být hezký zápas v nádherné kulise vyprodaného stadionu, což je hodně zásluha fanoušků Ostravy. Lidi se chodí rádi podívat, jak se správně fandí. Baník je v tomto nejlepší.“

Zlín vs. Ostrava Online reportáž sledujte od 18 hodin

I proto chtěl Poznar loňské hostování v Ostravě prodloužit, jenže její šéfové o něho nestáli. Baník tak musel okamžitě vytěsnit z hlavy a najít si uplatnění jinde.

„V tu chvíli hodně rychle zareagoval Zlín, který mi nabídl pomocnou ruku. Bylo to od něho hezké,“ děkuje Poznar za šanci v mateřském klubu.

Přesto na sezonu v Ostravě vzpomíná rád. „Měli jsme skvělou partu,“ říká Poznar a vypichuje Milana Baroše. „Být s ním byla pro mě fotbalová škola. Je mimořádný. Je baníkovec tělem i duší. Na hřišti je schopný udělat pro výhru Baníku všechno.“

Nejlepší střelec mistrovství Evropy z roku 2004 nastoupil v pondělní dohrávce proti Spartě po měsíční pauze a Poznar ho čeká v základní sestavě Ostravy také na zlínské Letné. Je přesvědčený, že dva duely v pěti dnech zvládne.

„Určitě se dobře připraví. Není žádný flink. Dbá, aby byl vyladěný na zápas. Přiznal, že měl manko. Ale tím, že odehrál zápas, tak mu to pomůže. Musíme si na něho dát velký pozor. Je nevyzpytatelný, vždycky si míč najde,“ varuje Poznar zlínské beky.

Tomáš Poznar v dresu Baníku Ostrava.

V dubnu Ostrava ve Zlíně vyhrála 2:0 i díky Poznarově asistenci na vítěznou trefu Jiráska ze 6. minuty, teď čeká jiný duel. Už jen proto, že domácí tým nepovede trenér Vlastimil Petržela, který předzápasovým rozhovorem hosty pořádně vyhecoval.

„Co řekl, bylo hodně nevybíravé a nepříjemné, ale strašně nás to nabudilo. Jsem přesvědčený, že jsme šli do zápasu nažhavení díky těmto prohlášením,“ vybavuje si Poznar čerstvé vzpomínky.

Ostravský tým je podle něho ještě silnější než na jaře, kdy se ze zdánlivě beznadějné situace vyhrabal k záchraně.

„Přišli Stronati a Holzer, ryzí Baníkovci. Mužstvu to přidá. Už před sezonou jsem říkal, že se Ostrava bude pohybovat v horních patrech,“ tvrdí Poznar.

Ale že bude Zlín prohánět nejlepší, to předpokládal málokdo. Minulý týden se po vítězství na Bohemians na 25 hodin ocitl na špici soutěže, od níž ho dělí pouhé dva body.

„Užili jsme si to. Je to příjemné období a chceme si ho co nejvíce prodloužit. Pamatujeme si, jak jsme se k tomu dostali a kolik práce za tím je. Nesmíme usnout na vavřínech,“ nabádá Poznar, který třemi góly v osmi podzimních zápasech vyrovnal svůj střelecký počin z Ostravy. Teď ho bude chtít vylepšit proti mužstvu, jemuž dal před třemi lety svoje první dvě prvoligové branky.

„Věřím, že my útočníci budeme mít lepší den než obránci Ostravy,“ doplnil Poznar.