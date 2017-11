Ostravský útočník Poznar: Gól i výhra, to je obrovská úleva

A jak velká úleva je to pro vás, když jste se poprvé trefil v Baníku?

No, ježíši, vy jste to neslyšeli? (směje se) Je to pro mě odměna za trpělivost, že jsem to nevzdal, makal a čekal na šanci. Ani jsem nevěděl, jak se mám radovat. Už jsem to zapomněl. Ale jsem moc rád. A ještě více za to, že Baník vyhrál.

Nehrál jste úplně na hrotu, trenér vás postavil pod Milana Baroše, kde hrává Carlos De Azevedo, který byl zraněný. Bylo těžké se s tím vyrovnat?

Trénoval jsem tak, abych byl připravený na každou pozici, protože Milan odvádí na hrotu dobré výkony. Pro mě i v celé kabině to je obrovská ikona. Beru ho jako konkurenta v útoku, ale i jako přítele. Fandím mu, aby dával góly, které nám pomůžou k vítězstvím. Trenér zvolil takový systém a nechtěl ho měnit. Zdá se, že je to pro nás ideální. S Hrubasem (Hrubý) jsme Baryho doplňovali. Střed nám fungoval. I Hlína (Hlinka) odvedl velký kus práce.

Rozhodující bylo, že jste tři minuty po gólu Karviné vyrovnali. Souhlasíte?

Ano, nakoplo nás to zpátky do zápasu. Chvilku tam byla deka, z tribuny se ozývaly i hlasy na trenéra, což není příjemné. (Diváci skandovali: Kučera ven. – pozn. red.)

Čím to je, že doma začnete hrát, až když prohráváte?

Nevím. Potřebujeme dát doma jeden dva góly už v prvním poločase. Tentokrát jsme stav sice otočili, ale neměli bychom už tak hazardovat.

Právě vy jste mohl dát už v první půli gól, ale trefil jste vybíhajícího brankáře Le Gianga.

Chtěl jsem si balon posunout kolem něho, ale bylo to špatné rozhodnutí. Měl jsem to řešit jednoduše, propálit ho. Když útočník není v pohodě, nemá nic vymýšlet, jenže chtěl jsem si hrát na velkého fotbalistu. Naštěstí to nevadilo.

Milan Baroš říkal, že na tréninku střílíte parádně. Pomůže vám nynější gól, abyste začal dávat více branek?

Doufám. Gól po takové době vás nabudí. Najednou jsem měl plno síly a asi jsem to přepálil, protože mě pak začal tahat sval. Věřím, že mi pomůže k lepším výkonům a prospěch z toho bude mít i Baník.

Co pro Baník výhra nad Karvinou znamená?

Je zatím ta první a po delší době. Pořád jsme dole, to víme všichni, ale musíme myslet na to, že je to jenom o nás a o našem přístupu. Výhra je důležitá, protože Karviná nám neodskočila a další týmy ztrácely. Na sestup je více adeptů. Věříme, že teď najdeme sílu, začneme vyhrávat a zvedneme se.