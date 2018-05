Potřebujeme postavit kostru, říká Požár. Už se ujal Zbrojovky Brno

Dobře si uvědomuje, že ho čeká něco úplně jiného než ve Spartě, kde dosud jako skaut působil. Fotbal o patro níž, působení v dosud neznámém prostředí. Kompetence dostal v Brně značné, bude zodpovídat za sportovní směřování klubu. Zbrojovky se bývalý ligový obránce ujal na stadionu v Králově Poli.

Nabídku Brna jste si vyslechl ještě v době, kdy bojovalo o udržení v nejvyšší soutěži. Bylo pro vás důležité, jak ročník dokončí?

Jeden z atributů, jestli ano, či ne, to byl, ale ne ten nejdůležitější. Nakonec vidíte, že sezona bohužel pro Brno nedopadla dobře, ale na spolupráci jsme se stejně dohodli.

Čím vás možnost pracovat ve Zbrojovce zaujala?

Vyhodnocoval jsem si minulost, tradici klubu, jeho současný stav, uvažoval jsem o budoucnosti, o fanouškovském potenciálu, který zde cítím. Tak to je vždycky před nástupem do nového angažmá. Vyhodnocujete si zázemí, infrastrukturu, stav mládeže, další věci. Cítím, že je tady ochota něco začít, neuhýbat z toho. To byl jeden ze zásadních důvodů, proč jsem zde.

Hrála roli osoba trenéra Pivarníka, kterého znáte z Bohemians?

Jsem rád, že má zůstat, protože si myslím, že klub, který mění těsně před zahájením přípravného období v létě nejen sportovní vedení, ale měnil by i trenéra a realizační tým, už by byl trochu znevýhodněn. Bylo by to pro nás ještě o něco složitější. Znalost prostředí v trenérovi mám, považuji ho za jednoho z nejlepších trenérů v republice, který svoji práci ovládá, a pro mě bude zásadním partnerem.

Ztotožňujete se s vizí majitele klubu vrátit se už za rok do první ligy?

Brno patří do první ligy, a kdybych říkal něco jiného, bylo by to špatně. Musíme se pokusit postoupit do první ligy, ale nemělo by to být za cenu sebedestrukčních rozhodnutí.

Co to znamená?

Prvním složitým úkonem bude složit tým tak, aby byl od prvního momentu konkurenceschopný směrem k první lize. To je náš úkol a cítím, že to bude velmi těžké. My se musíme pokusit tým složit a zvládnout to co nejdřív, pakliže by Brno postoupilo do první ligy, aby se tam etablovalo. Ne aby tam skočilo na chvíli, kdy by mu to sportovně nepomohlo. Pro mě je zásadní tým stabilizovat, jak kvalitou a variabilitou, tak složením.

Rýsuje se vám, s jakým mužstvem do tohoto boje půjdete?

Je to záležitostí právě začínajících diskusí a práce. Věřím tomu, že je zde kvalitní mládež, což je velmi přínosné. Souhlasím s tím, že by měla dostat prostor kolem osy z kvalitních hráčů, které musíme najít.

A konkrétněji?

Cítím, že trenér měl nedostatek variant do ofenzivní fáze, takže tímhle směrem bychom se měli ubírat.

Víte o hráčích, z nichž by se vámi zmíněná kostra dala postavit?

Především by měla být tvořená hráči, kteří mají zkušenosti a dnes už i prokazatelnou kvalitu, a na to citlivě nabalovat hráče z vlastní líhně. Není to úplně jednoduché, občas se u toho dělají chyby. My se budeme snažit, abychom to zvládli.

Je to dosažitelné s pomocí hráčů se vztahem k regionu, případně rovnou s minulostí v Brně, pokud takoví někde jsou?

Bavíme se o konkrétních jménech, ale je to předmětem jednání. Pakliže tam nějací hráči jsou a mají příslušnost k tomuto regionu, tak to považuji za plus. Ale určitě to nebude ten zásadní element, proč hráče přivádět. To hlavní by měla být kvalita, potenciál být přínosem, a to ať už na hřišti, nebo mimo hřiště.

Využijete kontaktů ze Sparty a přivedete odtud například talenty, které dosud hledaly uplatnění jinde?

Není to o tom, že přicházím ze Sparty a že sem chci primárně přivést hráče odtud, protože je znám. Jde o to, najít vhodné typy, které dnes trenér potřebuje, aby mohl hrát, co chce. Jestli budou tito hráči ze Sparty, nebo odjinud, to ukážou následující týdny.

Považujete za nevýhodu, že jste dosud pracoval ve Spartě, která funguje na úplně jiné úrovni a nyní i v jiné soutěži než Brno?

Je to samozřejmě těžké. Zároveň vidím, že takový stav v českém fotbale je, že kluby reagují až po skončení sezony, kdy budují své kádry. Byl bych rád, abychom do budoucnosti měli dostatek informací, možností a připravenosti, abychom řešili tyhle věci s předstihem. Cítím trošku jako nevýhodu, že přicházím do prostředí, které je z hlediska hráčské kvality a možností trochu jinde, ale to se nedá nic dělat.

Máte přehled o druhé lize?

Druhá liga je cílová skupina hráčů, kterou Sparta tolik nesledovala. První liga je plná hráčů, které znám, ať už měli nějakou minulost v soutěži, nebo jsou to mladí hráči, kteří vycházeli z mládežnických kategorií různých silnějších klubů. Není to tak, že bych neměl o druhé lize vůbec ponětí, ale samozřejmě jsme se ve Spartě zabývali trošku jiným směrem.

Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky Brno

Jak jste Zbrojovku zvenčí vnímal během posledních let?

Na mě vždycky působil klub seriózně, což je možná jeden z důvodů, proč tady (v Brně) sedím. Samozřejmě problémy zde byly, celkem nedávno se zde hrála druhá liga, pak přišel postup, byl tady výrazný progres v tabulkovém postavení, poslední dvě sezony nejsou úplně stabilní. To je běžný vývoj klubů tohoto typu. Vždycky to byl pro mě konkurent, který měl respekt.

Budete s trenérem Pivarníkem jakožto člověk z fotbalového prostředí, který má s trénováním zkušenosti, konzultovat herní záležitosti?

Je to jedna z mých rolí, abych byl partnerem pro konstruktivní diskuse o všech sportovních momentech, jak vést tým a klub.

Bude vaší snahou mít kádr pohromadě hned na začátek přípravy, nebo počkáte na posily, které se v první lize nevejdou do základní sestavy?

Bylo by optimální pracovat co nejdřív s hráči, aby byli pospolu, ale myslím, že to v tuto chvíli nebude úplně v naší moci. Je už relativně pozdě, abychom jednání a okruh hráčů řešili tak rychlým způsobem, aby se zde všichni hráči objevili na začátek přípravy. Nevylučuji, že někteří sem nyní přijdou, ale odhaduji, že budeme muset využít i celého přestupového období, abychom přivedli takové hráče, které přivést chceme.

Znáte důvod, proč přípravu začínáte 11. června, tedy nejdřív ze všech?

Máme asi náročného trenéra. (úsměv) Evidentně chce trenér pracovat s týmem delší dobu, aby mu vtiskl, co mu vtisknout chce.