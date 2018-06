Pilík ve vzduchoprázdnu. Bude brněnským tahounem, anebo odejde?

Nebo hraje, ale nikdo neví, kam to povede. Což se děje právě teď v přípravě na druhou ligu.

„Není vyloučené, že zůstanu, ale ani že odejdu,“ krčí rameny Pilík.

Že nastoupil do obou letních přípravných zápasů Brna, je překvapením. Na jaře v lize hrál minimálně, trenérovi Romanu Pivarníkovi se nehodil do koncepce.

„Přístup měl vynikající. Ale fotbal je dynamická věc. Jakmile hrajete na deset dotyků s míčem, pak hrajete do plných,“ vyložil na konci sezony Pivarník, proč Pilíka nestavěl. Řadil ho mezi pomalé. Zdálo se být otázkou času, až nepotřebný hráč odejde.

„Pokud Pilík zůstane, tak to na něm musíme postavit. Na druhou ligu je to nadprůměrný hráč.“ Roman Pivarník, trenér Zbrojovky

Před dvěma týdny však začala příprava na sezonu další a Pilík dál nosí červený brněnský dres.

„Máme šest dorostenců a v kádru je celkem 21 hráčů. Sami vidíte, jaký problém je získat posily. Nebudeme nikoho pouštět, pokud nebudeme mít náhradu,“ vysvětluje Pivarník.

Vzhledem k tomu, že nejistá je budoucnost zraněných středopolařů Jana Poláka, Martina Juhara a posily Tomáše Mičoly, kouč vyčkává.

V běžné praxi obměňování kádru, kdy hráči, kteří se do něho nevejdou, postupně vypadávají, je Pilík specifickou výjimkou. Hráčem, který má mužstvo řídit, táhnout ho na hřišti, vymýšlet jeho klíčové akce.

Aspoň s tím loni do Brna přišel. Zároveň absolvuje už druhou přípravu za situace, kdy ho trenér k tomuto účelu nepotřebuje. Jen v širším kádru tak má hráče, který by se jinde mohl dobře uplatnit.

„Ten příběh se nevyvíjí, jak by měl,“ vnímá i nový sportovní manažer brněnského klubu Tomáš Požár. Řešení otazníku nad Pilíkem v Brně zdědil a zbrkle vynést soud nechce. „Tým je pohromadě, Tomáš je jeho součástí. Vím, že má pestrou ligovou historii. Přicházel, že měl týmu pomoct, ale ročník se nepovedl jak jemu, tak mužstvu,“ sleduje.

Černobílá budoucnost

Média bývají viněna z toho, že dané situace podávají příliš černobíle. Pilíkovy vyhlídky v Brně ale právě černobílé jsou. „Otázka stojí tak, že pokud u nás zůstane, tak to na něm musíme postavit. To je jasné. Pokud se ale rozhodneme, že se nám nikam nevleze, musíme ho pustit,“ ví Pivarník.

Ke kterému z obou protilehlých pólů s Pilíkem směřuje, nechává otevřené. Nápovědou prý nemusí být fakt, že s ním v první lize nepočítal. „Pokud by tady byl, tak by dostal i důvěru. V tom smyslu, že i kdyby jednou nezahrál, hrál by příště zase,“ říká bez přetvařování Pivarník. Nezdráhá se svoje nároky na hráče vyložit veřejně. „Vždyť pokud neumíte pracovat pod tlakem v přípravě, tak nemůžete pracovat pod tlakem v zápasech,“ zvedá prst.

„Pogratuloval jsem Příbrami k postupu. Na téma mého návratu jsme se nebavili.“ Tomáš Pilík, hráč Zbrojovky

Důvěra je přitom to, co Pilík pod Pivarníkem necítil nikdy. „Netvrdím, že jsem nějaký rychlík, jak trenér říkal. Vždycky jsem ale byl hodnocený za čísla. Sezony předtím jsem je míval, bohužel prostor pro to na jaře ani nebyl. Je to těžká situace, nová pro mě, ale je to fotbal. Nemůže to vždycky být jen růžové,“ smiřuje se. „Všechno záleží asi na tom, kdo (do kádru Brna) přijde. Třeba mi pak dají znamení, O. K., končíš. A budu si něco hledat,“ domnívá se.

Na jaře byl naštvaný

Fakt, že se Zbrojovka snaží do zálohy (i do útoku) posily přivést, není tajný. Může se to ale protahovat, protože ligové celky ještě nejsou ve fázi příprav, kdy by hráče vyřazovaly. Nebo jsou, ale ne pro druholigové Brno.

Dohady o tom, zda matadora obsadit do role lídra, nebo ho odložit, nejsou snadné. Po dvou týdnech přípravy ve Zbrojovce nehrozí konfliktem, rozklížením kabiny, sporem na lince trenér–hráč. Nic takového.

Rovněž ale nejsou ideální pro žádnou ze stran.

Ani Pilík netvrdí, že současné nastavení své role v Brně bere s radostí. „Trochu nejistota to je. Nikam ale neutíkám,“ krčí rameny. Spekulace o tom, že měl po sezoně odejít do Příbrami, která se vrátila do první ligy, odmítá. „Příbrami jsem pogratuloval k postupu. S panem Starkou jsme v kontaktu, asi bližším, než má s jinými hráči, ale o mém návratu jsme se nebavili,“ říká.

A tak čeká v Brně.

Stejně jako čekal na jaře na lavičce. „Samozřejmě jsem byl naštvaný,“ rozhorlí se fotbalista nad otázkou, jak své paběrkování nesl. „Hráč, který sedí na lavičce a není naštvaný, je špatný hráč. Každý hraje fotbal proto, aby byl na hřišti. V mém případě to bylo ještě umocněné tím, že se nám zápasy nedařily a já jsem si po každém z nich říkal, že ta šance příště už přijde. Přišla ale jen proti Plzni. Což je zápas, když to řeknu blbě, tak...“ řekne, ale nedořekne.

Celkově dostal Pilík za jaro méně prostoru (278 minut) než v prvních čtyřech kolech sezony pod tehdejším trenérem Svatoplukem Habancem (341 minut), který ho přivedl.

„Rozhodl jsem se pro jiný trojúhelník. Nastupoval Kratochvíl, v záloze jsem měl Acostu. Hrávali hráči, kteří (po sestupu Brna) dostali nabídky z ligy,“ argumentuje Pivarník.

Miloš Kratochvíl už je posilou Jablonce, kam směřuje i Rafael Acosta, jen co si vyřídí doklady.

Trenér chválí pracovitost

I proto, že někteří hráči odešli, Pilík zatím ve Zbrojovce zůstává. A Pivarník dál kvituje jeho pracovitost. „Pilda to jako profesionál vzal velice dobře. Pracuje poctivě,“ opakuje zkušený trenér to, co na Pilíkovu adresu říkal jak loni v říjnu, kdy Zbrojovku převzal, tak v zimě, kdy se ji pokoušel přebudovat, aby se udržela v nejvyšší soutěži.

Jak nastupoval v sezoně 925 minut odehrál Pilík na podzim, nastupoval pod všemi třemi trenéry.

odehrál Pilík na podzim, nastupoval pod všemi třemi trenéry. 278 minut mu trenér Pivarník vyměřil na jaře, kdy Pilík často jen střídal.

Zároveň ho hned ve své premiéře nechal až do 86. minuty na lavičce. Což byla předzvěst toho, co přijde.

„Důvěra od trenéra nebyla taková, jakou bych si představoval. Neříkám, že moje výkony byly ideální, ale ono se hraje těžce, když víte, že byste musel podat mimořádný výkon, abyste se v sestavě udržel,“ hájí se s odstupem času Pilík.

To, že Pivarníkovi nezapadá do koncepce, bylo znát brzo. Jednou trenér vsadil na důraznějšího a lépe bránícího hráče, jindy ukázal na vyššího borce kvůli standardkám. I doma proti Karviné, kdy Zbrojovka nutně potřebovala vyhrát, hrál tvořivý Pilík jen 4 minuty na konci.

„Nechtěli jsme ztratit výšku. Bráníme zónově a věděli jsme, že Karviná praktikuje dlouhé balony na Wágnera. Potřebovali jsme v defenzivě hráče, který to může uhlavičkovat,“ vysvětloval Pivarník, proč ukázal na Krejčího, který je vyšší než Pilík o dva centimetry.

Sestup Zbrojovky už odložený záložník sledoval jen z tribuny.

Proč by to vlastně ve druhé lize mělo být jinak?

„Na druhou ligu je Pilda nadprůměrný hráč,“ potvrzuje Pivarník. Pokud si ho v kádru nechá.