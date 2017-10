Z posily je náhradník. I tak se Pilík trefil

Mezi náhradníky se ocitl už podruhé za sebou. Jenže zatímco před dvěma týdny na Slavii jej Zbrojovka na lavičku schovala, aby se nevykartoval, nyní jej nový kouč Roman Pivarník v základní sestavě pominul.

„V průběhu týdne to hráč při nácvicích vycítí,“ přiznal Pilík, že se nejednalo o překvapení. „Co k tomu mám říct? Hráč, který sedí na lavici a je spokojený, podle mě kecá. Byl jsem samozřejmě zklamaný, ale respektoval jsem rozhodnutí trenéra. Na ně se musíte zeptat jeho.“

Proč tedy tvořivý záložník nehrál od začátku? „Počítám s ním. Ale Miloš Kratochvíl má fyzický fond, je to mladší hráč, který je silný v soubojích,“ vysvětlil Pivarník, proč se rozhodl pro další z letních posil. „Velkou roli hrálo to, že jsme často byli v rozestavení na 4-4-2 a chtěli jsme v záloze dva hráče, co umí dobře bránit.“

Tato sázka Pivarníkovi vyšla, Kratochvíl patřil k nejlepším brněnským hráčům. Zato pro Pilíka nejde o dobré znamení. „Nikdo nemá místo jisté, od toho je nás v kádru dvacet. Konkurence je dobrá,“ prohlásil 28letý středopolař.

Šanci předvést se dostal proti Slovácku až v 87. minutě. Ale i krátká chvíle mu stačila, aby ukázal, co svede. Právě jeho samostatný nájezd přinesl Zbrojovce v závěru druhou gólovou radost.

A nebyla to ledajaká akce. „Vyřešil to nádherně,“ smekl spoluhráč Michal Škoda. „Hodně mazácký gól,“ pravil uznale také Jan Polák. „Ale jak se tam hráči Slovácka vrátili ve čtyřech nebo pěti, tak jsem pomalu čekal, že už to nedá,“ přiznal. Pilík totiž po kličce brankáři Hečovi se zakončením váhal.

„O kličce jsem měl jasno hned. Hečis mi toho už pochytal celkem dost, tak jsem chtěl zkusit jiné řešení než obvykle. Pak jsem to chtěl levačkou zasunout do brány, ale přiběhli tam nějací hráči Slovácka, tak jsem ještě musel udělat jednu kličku zpátky,“ líčil. Zatímco diváci i spoluhráči trnuli, on měl situaci stále pod kontrolou. „Byly tam i možnosti to dávat klukům zpětnou přihrávkou, takže jsem se rychle rozhodoval. A nakonec jsem to propálil.“

Pak už o výhře Zbrojovky nebylo pochyb.