Brněnský záložník Pilík: Směrem dopředu musíme být odvážnější

V centru pozornosti jsou nejvíc ofenzivní hráči Brna, kteří se na Bohemians téměř k ničemu nedostali. Kvůli tomu skončil „remízový“ duel nepříjemným políčkem.

„Byli jsme málo odvážní ve hře jeden na jednoho, z křídelních prostorů to moc nelítalo před bránu. Musím říct, že Bohemka na nás byla asi dost dobře připravená, protože to, co jsme chtěli hrát a co jsme trénovali, kolikrát ani hrát nešlo,“ připustil záložník Tomáš Pilík, v přípravě jeden z nejlepších mužů Zbrojovky ve hře dopředu.

Nejen jeho góly ze standardek, k nimž se Brňané v nebezpečné vzdálenosti od branky soupeře ani nedostali, ale i nápadité průniky a finální přihrávky týmu chyběly.

Není divu, že trenér Roman Pivarník lamentoval: „V utkání byly dobré věci, ale od ofenzivních hráčů chci větší snahu prosadit se individuálně, jít do vápna. Z naší strany mi chybělo víc finálních přihrávek a větší množství šancí, což bylo vlastně oboustranné,“ hodnotil.

Jaký byl pohled z hřiště? „Z mého pohledu jsme spoustu balonů přebírali zády k jejich bráně, takže jsme pak hráli do připravené obrany. Ale to nás neomlouvá. Měli bychom si s tím poradit a nějaké šance na gól si vypracovat. Týmový výkon parametry snesl, ale bohužel to od nás, kteří jdeme do útoku, bylo málo,“ mínil Pilík.

V ofenzivním blackoutu nebyl sám. Na výpadku se podílely i absence v sestavě Zbrojovky, v níž chyběl nejlepší střelec mužstva z přípravy Miloš Kratochvíl (zánět stehenní šlachy) a předpokládaný jarní střelec Konstantin Bazeljuk. Toho trápí zánět prstu na noze.

„Oba jsou to hráči, kteří gól dát umí, v těchto věcech nám mohli pomoct,“ konstatoval Pilík.

O tom, jestli se oba jmenovaní zvládnou nachystat na sobotní domácí jarní premiéru proti Olomouci, bude klub teprve informovat. Co je jasné už teď, je snaha Zbrojovky o důraznější a odvážnější útočný projev.

„My jsme tak chtěli hrát i na Bohemce, nejeli jsme do Prahy s tím, že budeme jen bránit. K ničemu jsme se však nedostali. Doma to musíme změnit, bránu ohrozit daleko častěji,“ nabádá Pilík.

Na momentálně druhý tým prvoligové tabulky se byl v neděli osobně podívat, Sigmu viděl hrát proti Plzni. Potvrdit tak může to, co se stejně čeká: že soupeř bude hodně kvalitní. „Na druhou stranu je to liga, porazit se dá každý. Viděli jsme poslední výsledky. Hrajeme doma a to nám velí vyhrát,“ má jasno Pilík.