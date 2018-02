Jsme rodinná firma, tvrdí plzeňský šéf Paclík. Ale netyká mu nikdo

„Na tréninky v Plzni běžně nechodím, ale během přípravy chci být s týmem. Připadá mi důležité, abych viděl, jaká je uvnitř atmosféra. A taky je vhodné, aby hráči viděli, že s nimi žije celý klub. Jsme rodinná firma,“ vypráví Tomáš Paclík, zatímco sleduje, jak se mužstvo potí na trávníku.

Zleva postupně z náběhů centrují Kovařík, Limberský a Zeman, zprava zase Petržela nebo Řezník. Když se střelci prosadí, šéfovi zajiskří v očích.

Nechce dát úplně najevo, že je spokojený, ale z grimas to vytušíte. Viktoria suverénně vládne české lize a navrch postoupila v Evropské lize, jejíž jarní část už příští čtvrtek rozjede na hřišti Partizanu Bělehrad.

Co víc si přát? „Ještě zdaleka není konec. Chceme být co nejlépe připravení na jaro a já jsem rád, že je ze všech cítit odhodlání,“ říká Paclík bez vzletných slov. Příprava ve Španělsku pomalu končí.

Ve čtvrtek se Plzeň vrací domů. V pátek trénink, v sobotu volno a pak už jen vyladit formu na ostrý start. Klubový majitel tím pádem uklidí teplákovou soupravu, obleče se do gala a nervozita zesílí...

Přece jen ve Španělsku je zatím klid před bouří. Takže byl čas na povídání. O čem mluvil plzeňský boss?

O (ranním) běhání

Fotbal jsem na výkonnostní úrovni nikdy nehrál, ale skoro do dvaceti let jsem dělal atletiku. Běhal jsem dlouhé tratě, pět kilometrů nebo tři kilometry překážek. I teď, když je čas, si chodím zaběhat. Před snídaní, ještě za tmy. Kolik kilometrů? Sedm osm, což je na můj vkus docela málo. Vloni se mi totiž narodilo páté dítě, tak jsem sportu nevěnoval, co bych měl. Je to na mně vidět, tak se to snažím zase dohnat.

O tykání

Zásadně si netykám s nikým z podřízených. Nemám to ve zvyku. Jedinou výjimkou je trenér Pavel Vrba, ale to vzniklo v době, kdy ve Viktorce zrovna nebyl.

Majitel fotbalové Plzně Tomáš Paclík (vpravo) a generální ředitel týmu Adolf Šádek.

O veteránech

Milan Petržela a David Limberský odvádějí pro Plzeň skvělou práci a nebyl důvod jim neprodloužit smlouvu. Že letos oslaví 35. narozeniny? Nevím, jestli zrovna věk je ten nejdůležitější parametr, ale nezdá se mi, že by hráči po třicítce měli být out. Proč by měli končit, když patří k nejlepším v lize?

O sezoně a konkurenci

Naše sezona je zatím výjimečná, což se ne úplně čekalo. My jsme věřili, že to, co děláme, je správně. Nemáme důvod nic měnit. Zato Sparta se Slavií si určitě představovaly jiný vývoj sezony. Na druhou stranu jejich masivní investice se v dlouhodobém měřítku musí projevit. Rozhodně je nepodceňujeme.

O cenách na trhu

Jak Sparta se Slavií nakupují ve velkém, změnilo to celý fotbalový trh u nás. A dost dramaticky. Ceny za hráče jsou vyšší, finanční podmínky celkově náročnější. Takže když chceme kupovat hráče, je to daleko dražší než dřív.

O Lize mistrů

Je to náš sen, ke kterému jsme blíž než v létě. Ale teď přemýšlíme jen o tom, abychom dobře zvládli únor. Souboj s Partizanem Bělehrad v Evropské lize a vstup do jarní části ligy.