Útočník Necid ukončil smlouvu v Bursasporu. Kam půjde dál?

Vyrostl ve Slavii, čtyři a půl roku působil v CSKA Moskva, chvíli v PAOK Soluň.

Góly střílel v nizozemské lize za Zwolle a v létě 2015 přestoupil do Bursasporu. Ve své první sezoně v Turecku odehrál Necid osmadvacet ligových utkání a dal jedenáct branek, dalších pět přidal v poháru. Zažil vynikající rok.

Tomáš Necid narozen: 13.8 1989

klubová kariéra: Slavia, Jablonec (hostování), CSKA Moskva, PAOK Soluň (hostování), PEC Zwolle, Bursaspor, Legia Varšava (hostování).

reprezentace: 44 zápasů, 12 gólů, účastník Eura 2012 a 2016

Jenže v dalším ročníku už nastupoval málo, jen dvakrát v základní sestavě, čtyřikrát šel do hry jako náhradník, neskóroval. V šesti duelech tureckého poháru dal dvě branky.

V únoru 2017 zamířil na hostování do Legie Varšava, i kvůli zranění kotníku zasáhl do šesti utkání, dal jeden gól. Nastoupil do obou zápasů vyřazovací fáze Evropské ligy proti Ajaxu Amsterdam.

V létě téhož roku ho na roční hostování angažovala Slavie, kam se po odchodu do zahraničí vrátil už podruhé, poprvé to bylo na jaro 2014, kdy se klub třásl o záchranu.

Tentokrát s týmem bojoval o titul, na podzim v lize zasáhl jen do devíti utkání, z toho jen jednou byl v základní sestavě a celkem dal tři branky.

Větší porci minut od trenéra Jaroslava Šilhavého dostal v základní skupině Evropské ligy, ve všech šesti duelech hrál od začátku, skóroval proti Maccabi Tel Aviv (1:0) a na Villarrealu (2:2).

S lednovým příchodem trenéra Jindřich Trpišovského už jen paběrkoval, za jaro odehrál jen 133 minut, dalších 110 přidal ve čtvrtfinále a semifinále domácího poháru.

Letos v červnu se vrátil do Bursasporu, v úvodním kole na Fenerbahce (1:2)nastoupil v základní sestavě, v dalším proti Kayserisporu střídal a naposled o víkendu, když Bursaspor hrál na hřišti Konyasporu, už Necid nebyl v nominaci.

V pondělí jeho agent na svém twitterovém účtu oznámil, že v tureckém klubu devětadvacetiletý útočník předčasně ukončil smlouvu.