Za šanci v jedenadvacítce děkuju i týmu, říká pardubický záložník Ladra

„Je to krásný úspěch. Můžu poděkovat klukům z týmu, že jsme se tam se Surzym (obráncem Michalem Surzynem) dostali. Je to i jejich zásluha. Doufám, že se tam objevíme také příště. Určitě to bylo super,“ vracel se Ladra k reprezentačnímu srazu.

Ten mu nalil patřičné sebevědomí před posledním „mistrákem“ proti Příbrami. Na hřišti se pak rval jako lev, jenže veškerá jeho snaha nakonec přišla vniveč. Východočeši podlehli exligovému soupeři 1:2 poté, co inkasovali rozhodující gól v 92. minutě.

„Je to obrovská škoda, celý zápas jsme dřeli nadoraz,“ štvalo Ladru. „A když konečně vyrovnáme, zbytečně zalezeme... Měli jsme to dohrát, a ne v 90. minutě pustit Příbram do dvou standardek,“ pokračoval 20letý hráč.

Pardubice podle něho Příbram od úvodu tlačily. „Akorát jsme nedali gól,“ litoval. Vinu na tom nese částečně sám, protože hned ve 4. minutě ve velké šanci napálil nohy příbramského brankáře Boháče.

„Oni naopak branku vstřelili z prvního centru, Grajciar se trefil pod ‚klacek‘. Ve druhé půli to bylo stejné, pořád jsme do nich bušili... Vyrovnali jsme - a závěr jste viděli,“ líčil rezignovaně.

Na jediný přesný zásah Pardubic nahrál právě Ladra, jejž v 84. minutě pobídl pasem na křídlo kapitán Jan Jeřábek. „Já si to posunul do vápna a viděl jsem na zadní tyči Láďu Mužíka. Naštěstí k němu míč krásně propadl a Láďa míč uklidil do sítě,“ popisoval Ladra. „Mrzí mě, že to nebyl aspoň remízový gól.“

Společně s kolegy ze středové řady Řezníčkem a Jeřábkem se Ladra stal terčem „šermované“ lokty v podání příbramského Rudolfa Skácela, známého internacionála. Právě za faul na Ladru přitom Skácel od sudího Pechance vyfasoval svou jedinou žlutou kartu - přitom mohl být snadno vyloučený.

„Měl nějakou dostat už v prvním poločase, ale to je na rozhodčím, na to si nemůžeme stěžovat. Chodil tam docela ostře,“ podotkl Ladra.

Místo červené pro Skácela pak za údajný faul na něj schytal žlutou sám. „Ani jsem se ho nedotkl, to jsem se divil,“ přiznal fotbalista.