Koubek táhne Rennes do Evropy. Jsem spokojený a nechci nic měnit, tvrdí

K vítězství, které má ve Francii zvuk. Které utnulo čtyřicet jedna zápasů dlouhou pařížskou sérii bez domácí porážky. A které v úvodu sezony podceňované Rennes přiblížilo do základní skupiny Evropské ligy.

„Všichni to cítíme,“ připustil reprezentant Koubek, jenž v Paříži stylově vychytal desáté čisté konto sezony.

„Ale i kdybych jich měl třeba šest a skončili jsme pátí, budu moc spokojený. Nejdůležitější je úspěch týmu, tak to beru já a myslím, že i ostatní kluci, proto jsme také tam, kde jsme. I když je to velké překvapení,“ řekl.

První sezona ve Francii Brankář Tomáš Koubek nastoupil do třiatřiceti zápasů, udržel deset nul. Dlouho byl podle renomovaného deníku L’Equipe nejlepším gólmanem v celé soutěži, aktuálně je podle hodnocení čtvrtý nejlepší.

Vždyť Rennes bylo po čtyřech kolech francouzské ligy předposlední s dvěma body, ze Sparty koupilo Koubka a s ním v bráně vystoupalo až na páté místo. Příští sobotu mu stačí i remíza v domácím utkání proti Montpellier a nepřijde o něj.

„Rozhodně půjdeme za vítězstvím, před domácím publikem se nám letos tolik nedařilo a fanouškům to chceme vrátit. Chceme se předvést a ukázat, že jdeme do Evropy zaslouženě.“

To bylo vidět už při sobotním utkání na hřišti mistra.

Ukázali jsme, jak jsme hladoví. Že nám jde o páté místo, že stojíme o to si zahrát skupinu Evropské ligy. Paříž už má titul v kapse, její poslední výsledky nebyly úplně ideální, navíc v týdnu přebírali trofej pro vítěze poháru...

Bylo to na nich znát?

Měli jsme štěstí, když jsme přežili některé jejich šance. Kdybychom inkasovali, bylo by to složité. Ale pak už se nám dařilo hrát tak, jak je to potřeba, když chcete obrat velkého soupeře - důsledně jsme bránili, nenechávali jim prostor, čekali jsme na brejky a ty využili.

Oba góly jste dali ve druhém poločase, kdy jste začal věřit, že skutečně zvítězíte?

Jestli je nějaký stadion, kde si nemůžete být ničím jistý, je to Park princů. I když vedete dva nula, musíte zůstat při zemi. S kvalitou Paříže jsme se přece jen posledních dvacet minut trochu strachovali.

Jaké byly bezprostřední reakce?

Ta oslava v kabině byla asi nejbouřlivější, kterou jsem tady ve Francii zatím zažil. Od prezidenta přes hráče až po maséry, na všech bylo vidět, jakou upřímnou radost mají, jak si to navzájem všichni přejeme.

A soupeři z Paříže? Jak přijali fakt, že jste jim pokazili oslavy titulu?

Já myslím, že se letos naslavili až až, tak jsme to jen trochu přibrzdili. A jinak ti s charakterem nám přišli podat ruku, pogratulovali nám k tomu, jak jsme je dokázali překvapit. Jiní šli rovnou do kabiny, což je tady občas normální.

První sezona vám ve Francii vychází výborně. Registrujete například nějaký zájem z ostatních klubů?

Kdepak, to se mě netýká. Poslední měsíce jsem se snažil soustředit především na to, abych chytal co nejlépe. V Rennes jsem moc spokojený a nepřemýšlím nad žádnou změnou. Těším se na příští sezonu.