Ve Francii druhý nejlepší. Moje pozice se změnila, cítí brankář Koubek

Ve středu odchytal v Lille už sedmnáctý duel francouzské ligy a přispěl k první venkovní výhře Rennes od listopadu.

Koubkova dosavadní bilance? Osm výher, dvě remízy, sedm porážek, čtyři nuly.

„Nadále se můžu zlepšovat nejen já, ale celý tým. Máme velký potenciál,“ cítí bývalý brankář Sparty nebo Liberce.

Nejlepší brankáři francouzské ligy Podle hodnocení deníku L’Equipe Rémy Vercoutre (Caen) 5,95 Tomáš Koubek (Rennes) 5,82 Anthony Lopes (Lyon) 5,81 Benjamin Lecomte (Montpellier) 5,76 Régis Gurtner (Amiens) 5,75 L’Equipe známkuje hráče na škále od 1 do 10, přičemž 1 je nejhorší, 10 nejlepší.



S Rennes nyní ve francouzské nejvyšší soutěži myslí na účast v Evropské lize, což je jeden z cílů klubu. V lize na něj z devátého místa momentálně ztrácí šest bodů. „Ale máme ještě druhou cestu, kterou je vítězství v ligovém poháru,“ vysvětluje Koubek.

V semifinále však narazíte na silnou Paříž s Neymarem a spol. Před dvěma týdny vám dali šest gólů, před Vánoci čtyři...

Ten pohárový zápas a zároveň první utkání v novém roce nedopadlo dobře. Soupeř hrál s obrovskou chutí. Pro nás to byl jednoznačně nejtěžší možný protivník a je důležité, abychom se z té zkušenosti poučili do budoucna.

Tím myslíte do semifinále ligového poháru, které vás proti Paříži čeká na konci ledna?

Ano, sport je krásný v tom, že můžete porazit každého. I Paříž. I kdyby to třeba mělo být s velkým štěstím nebo na penalty, zahrát si finále poháru by byl pro celý klub zážitek. Ale přiznejme si, že reálnější varianta do Evropy vede přes domácí soutěž. Momentálně sice ztrácíme, ale těch zápasů ještě zbývá mnoho a případná šňůra vítězství by nás mohla posunout hodně nahoru. Naše cíle jsou vysoko, což vnímám jedině pozitivně. Nechybí nám motivace.

Naposledy jste ve středu posledních minutách otáčeli utkání v Lille (2:1). Jaký to byl zápas?

Hodně zvláštní, protože jsme byli lepší, měli jsme spoustu střel i šancí, ale do vedení šel po náhodném gólu soupeř. Pak se začali urputně bránit, zatímco my od nich čekali poněkud větší kvalitu. Naštěstí jsme vydrželi až do konce, tři body pro nás jsou velká odměna.

Nebývá běžné, aby na vás v zápasech francouzské ligy letěly jen tři střely...

To je pravda, vlastně jsem měl za celý zápas prakticky jeden pořádný zákrok, byť byl pro další vývoj zřejmě klíčový. Jsem rád, že jsem tak mohl přispět k vítězství, na kterém se podílel celý tým. Každopádně si nepamatuju, kdy bych měl v utkání tak málo doteků s míčem.

Pohled do Česka Trpišovský ve Slavii, Holoubek v Liberci Tomáš Koubek dobře zná Trpišovského i Holoubka. První ho vedl v Liberci, druhý ve Spartě. „Jsou to podobné typy trenérů. Jsem rád, že dostal pan Trpišovský s realizačním týmem šanci ve Slavii, protože si to podle mě za práci v Liberci zasloužili. Ve Slavii samozřejmě bude na výsledky větší tlak, ale mají výhodu i v osobnosti Honzy Nezmara, sportovního ředitele, a věřím, že společně obstojí. Zároveň si myslím, že bude liberecké prostředí nově vyhovovat panu Holoubkovi. Obecně jsem rád, že mladí trenéři dostávají šanci i v klubech ze špičky ligy. Českému fotbalu přeju, aby se tyhle kroky projevily v budoucnu také v pohárové Evropě.“

Docela rozdíl oproti předchozímu zápasem proti Marseille. Sice jste chytil penaltu, ale prohráli jste vysoko 0:3.

Byla to úplně jiná Marseille, než kterou jsme v prosinci vyřadili v ligovém poháru. Měli spoustu šancí, střel a zaslouženě bodovali. Patří mezi špičku francouzské ligy a v tom zápase to stoprocentně potvrdili.

Vaše osobní bilance proti Marseille však byla dosud výborná. Porazili jste ji při vaší premiéře v Rennes a předtím také senzačně v Evropské lize s Libercem. Vzpomínáte?

Jo, ten zápas v libereckém dresu mi tenkrát hodně vyšel, takových duelů brankář moc nezažije. Takže je pravda, že je pro mě Marseille trochu speciální soupeř, ale na nostalgii není čas.

V klubu jste na podzim „přežil“ na pozici jedničky i výměnu trenérů, které jste se obával. V lize jste od svého příchodu odchytal všechny zápasy. Je vaše pozice v klubu silná?

Rozhodně mě už všichni vnímají jinak než při příchodu. V několika zápasech jsem týmu dokázal pomoct, berou mě tady spoluhráči, fanoušci i média. Nicméně rozhodující budou výsledky na konci sezony. Pokud se nám jako týmu povedou naplnit naše cíle, budeme předvádět dobrý fotbal, určitě budeme všichni spokojení.