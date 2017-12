Koubek bude trénovat i na Štědrý den, chce udržet post jedničky

Chce si totiž udržet místo jedničky, které si v týmu, za který chytával i Petr Čech, vydobyl po svém letním přestupu ze Sparty.

Vánoční svátky tráví reprezentační gólman doma v Hradci Králové. Jenže dovolená se jim říct nedá. Koubek je každý den ráno v osm nastoupen v posilovně a trénuje s kondičním koučem Ondřejem Krajákem, bývalým záložníkem Hradce či pražských Bohemians.

„V klubu jsem dostal plán. Ani jsem nečekal, že budu makat každý den. Ale já bych stejně trénoval, abych se vrátil do Francie připravený. Chci se v bráně udržet,“ řekl Koubek v rozhovoru se spolupracovníkem ČTK.

V Hradci stráví jen pár dnů. Ve středu ještě jeho Rennes hrálo v Monaku, pak se tým letadlem vrátil domů. Český reprezentant poté sedl do auta a vyrazil do Čech. „Jelo nás pět, dvě auta, mohli jsme se vystřídat. Jinak se to nedá, jeli jsme čtrnáct hodin,“ popisoval tisíc kilometrů dlouhou cestu. „Volno není dlouhé, ale aspoň můžu být na Vánoce s rodinou příbuznými,“ dodal.

Prohřešky v životosprávě si však dovolí jen na Štědrý den. „To si užiju všechny seance,“ přiznal. Jinak pojede na sto procent. Nechce totiž přijít o postavení, které si za čtyři měsíce v jedné z elitních evropských soutěží vypracoval. Do Rennes přestoupil na konci srpna z pražské Sparty a ihned se stal jedničkou.

Když Koubek do Rennes přišel, měl tým dva body z pěti utkání. Nyní je na devátém místě, mírně se zbrzdil v posledních dvou kolech, kdy prohrál s velkokluby Paris St. Germain a Monakem. „Paříž je úplně někde jinde, ale s ostatními můžeme vyhrát. A to myslím i s Monakem nebo Marseille,“ porovnal soupeře v lize.

Pařížský tým kolem Brazilce Neymara dal Koubkovi čtyři branky. „Ale teď už jsem poznal, jak to v lize funguje. Vím, na co můžeme dosáhnout. Myslím, že můžeme hrát klidně o páté místo,“ věří pětadvacetiletý brankář v posun výše.

Brankář Tomáš Koubek během tréninku reprezentace v Kataru.

On sám by k němu měl přispět mezi tyčemi. Jeho pozice je velmi pevná, za výkony je chválen. Neuškodila mu ani změna trenéra, která proběhla na začátku listopadu. Český hráč byl navíc v té době na reprezentačním srazu, a tak si nebyl jistý, co se bude dít po jeho návratu. Christiana Gourcuffa, muže, jež si ho vybral, vystřídal Sabri Lamouchi.

„Trenér mě hned po návratu ubezpečil, že se mnou panuje spokojenost a že budu dál jednička,“ popsal, jak skončily jeho mírné pochyby. Dál se tak mohl v klidu věnovat studiu těžké francouzštiny. „Už je to mnohem lepší. V restauraci si objednám, fráze v kabině zvládám,“ řekl.

A také vstřebávat skok z české ligy do jedné z pěti nejuznávanějších soutěží Evropy. „Hlavní rozdíl je, jak je fotbal ve Francii vnímaný,“ všiml si Koubek. „Každé kolo je v televizi takzvaná konference. Běží šest zápasů najednou, přepíná se tam, kde se děje něco důležitého. Velký rozdíl je také v návštěvách. My máme krásný stadion a na žádném zápase nebylo méně než dvacet tisíc diváků. I když jsme hráli pohár s Marseille, bylo plno. Je to úžasné, máme skvělou atmosféru,“ pochvaloval si.

Koubek si zkrátka polepšil. Vždyť odcházel ze Sparty, jež prožila velmi složitý podzim. Pod koučem Andreou Stramaccionim vypadla z Evropské ligy, domácího poháru, navíc ztrácí v domácí soutěži.

„Myslím, že je úplně skvělé, že se Tomáš Rosický přesune do sportovního vedení. Je to pozitivní rozhodnutí. Co se stalo na podzim, přitom pozitivní nebylo. Sparta teď musí redukovat kádr, jinak má posty dobře obsazené. Plzeň nemá jednotlivé posty kvalitativně lepší, ale je potřeba sestavit správně tým. A také vyhrávat - ve Spartě je prostředí velmi složité,“ upozornil brankář.

„Klub nevyměnil trenéra, ale když vezmeme spektrum nejlepších českých koučů, tak jsou obsazeni. Takže by stejně zase hledala trenéra v zahraničí a musela by mu dát čas. Myslím, že jim to na jaře vyjde,“ dodal.