Není jednoduché hrát v Česku s cizím týmem, říká Koubek před Jabloncem

Je dalším z řady českých fotbalistů, reprezentantů, kteří se v pohárech postaví proti krajanům. Na podzim si už zápasy v Česku zkusili Vaclík se Sevillou v Olomouci a Plašil s Bordeaux na Slavii.

Češi proti Čechům v Česku výběr 1998: Němec s Látalem (Schalke) na Strahově proti Slavii

1999: Galásek (Tilburg) na Spartě

2002: Rosický s Kollerem (Dortmund) na Spartě proti Liberci

2005: Plašil (Monako) na Strahově proti Slavii

2005: Grygera s Galáskem (Ajax) na Spartě

2006: Jiránek s Kováčem (Spartak Moskva) v Liberci

2006: Grygera (Ajax) na Spartě

2007: Rosický (Arsenal) na Spartě

2007: Devátý s Vomáčkou (Žilina) na Strahově proti Slavii

2010: Šourek s Rilkem (Žilina) na Spartě

2013: Čech (Chelsea) na Spartě

2017: Pekhart (Beer Ševa) v Plzni

2017: Lüftner (FC Kodaň) v Olomouci proti Zlínu

2018: Vaclík (Sevilla) v Olomouci

2018: Koubek (Rennes) v Jablonci



„Samozřejmě, že to pro mě bude jiné, to všichni víme. Každý z hráčů, kdo to zná, řekne, že to prostě není jednoduché hrát v Česku s cizím týmem. Určitě s tím počítám, že mě bude sledovat hodně lidí, ale zase si s tím nechci nijak lámat hlavu,“ přemítal Koubek v rozhovoru pro agenturu ČTK.

V Jablonci nastoupí už se čtvrtým týmem. „S Hradcem jsme tam nikdy nevyhráli, se Spartou jsme tam prohráli 1:3 a s Libercem to bylo 1:1. Dlouho jsme vedli a před koncem dostali gól,“ vzpomínal.

„Rádi bychom v Jablonci uspěli, abychom měli ještě šanci hrát v posledním zápase o postup.“

Rennes má v tabulce skupiny K po čtyřech zápasech jen tři body za domácí vítězství právě nad Jabloncem. Ten získal jen dva body za remízy s Dynamem Kyjev a Astanou. Vítěz čtvrtečního duelu v Jablonci zažehne naději na postup.

„Remíza neřeší nic ani pro nás, ani pro Jablonec. Oba musí hrát na vítězství, očekávám dobrý zápas a věřím, že se projeví naše kvalita, že zvítězíme.“

Než zápas v Jablonci začne, oba soupeři budou znát výsledek druhého zápasu skupiny, ve kterém Astana hostí Dynamo Kyjev. Vítěz postupuje do jarní vyřazovací části, remíza ji oběma přiblíží.

Zářijový vzájemný duel mezi Rennes a Jabloncem skončil šťastným vítězstvím francouzského celku 2:1. Rozhodující gól padl v nastavení z penalty po dětinském faulu Holeše.

Jablonec - Rennes čtvrtek 21.00 Rozhodčí: Martins - Campos, Santos (všichni Portugalsko)

Předpokládané sestavy, Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Jovovič, Trávník, Považanec, Sobol - Doležal.

Rennes: Koubek - Traoré, Da Silva, Mexer, Bensebaini - André, Grenier, Bourigeaud, Del Castillo - Sarr, Ben Arfa.

Jablonec byl blízko senzační remízy, v průběhu druhého poločasu nachytal Koubka jablonecký záložník Trávník z přímého kopu.

„Samozřejmě jsme to rozebírali. Od té doby se s ním nebavím,“ žertoval Koubek.

„On si ze mě dělal srandu, i když prohráli. Vím, že má dobrou kopací techniku, a budu dělat vše pro to, aby mi tentokrát gól nedal. Celý Jablonec hrál první zápas dobře.“

Vedle hry soupeře se v kabině Rennes řeší i zimní počasí v Jablonci, kde je nejvýše položený prvoligový stadion v Česku, víc než 500 metrů nad mořem.

„Pro kluky je to jedno z velkých témat. Oni vědí, že tam bude zima. Tím, že je to na horách, možná ještě větší než předpokládají. Ale není to věc, která by nás měla rozhodit. Pro nás je důležité, aby hřiště bylo v pořádku. A to v Jablonci vždycky bylo,“ řekl Koubek.

„Věřím, že to bude pěkný zápas pro fanoušky, nahoru dolů, že dorazí plný stadion. Že si to i v té zimě všichni užijí. Makal jsem na tom dost, aby tam bylo hodně lidí,“ líčil se český brankář se smíchem. Sám si pořídil několik vstupenek pro své známé.