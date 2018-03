Kalas: Musíme hrát týmově. A Suárez? Ten ať si klidně kousne

Češi hrají s Uruguayí v rámci China Cupu. Zápas v Nan-ningu začíná ve 12.35 středoevropského času.

„Máme motivaci ukázat a dokázat si, že se můžeme vyrovnat někomu, kdo je na mistrovství světa,“ plánuje český obránce Tomáš Kalas.

Dnes jemu 24 let, už druhým rokem hostuje z Chelsea ve Fulhamu. Tenkrát, když poprvé hrál proti Luisi Suárezovi, byl o ale o celé čtyři roky mladší. Hodně nečekaně se zjevil v základu Chelsea proti Liverpoolu, protože trenér José Mourinho tehdy šetřil hvězdy na Ligu mistrů.

„Do poslední chvíle jsem netušil, že budu hrát, natož abych se nějak speciálně chystal na Suáreze,“ líčil nyní v hotelu v Číně novinářům z Česka.

„Když jste v týmu jako Chelsea, tak se na jednotlivce úplně nepřipravujete. Samozřejmě jsme věděli, kdo to je Suárez je, co dělá, v čem je silný. Není to takový výjimečný technik jako Messi, ale tou bojovností, zarputilostí, jak vám jde do těla, tak si pokaždé dokáže najít balon,“ tvrdí Kalas.

Tenkrát jste ale s Chelsea vyhráli nad Liverpoolem nečekaně dva nula. Myslíte, že vás tentokrát Suárez prověří víc?

To se uvidí až na hřišti. Musíme na ně být dobře připravení, a protože proti němu většina hráčů buď vůbec nehrála, anebo jenom jednou, je potřeba ho nakoukat na videu. Musíme si říct, jak si na hřišti navzájem pomoct, abychom na něj i na Cavaniho, což jsou dvě velká jména, stačili. Důležité bude, abychom hráli jako tým.

Je Suárez lepší než před lety, když jste se s ním potkal?

Podle mě ano. Tenkrát ještě nebyl tolik zkušený. Byl v takové fázi, kdy se rád rval, měl tam ty svoje kousance a podobně, což ho často vyřazovalo ze zápasů. Teď hraje každé utkání a střílí góly.

Zmínil jste kousance... těmi se nechtěně proslavil, viďte? Myslíte, že už z toho vyspěl?

To jen ať si do mě klidně kousne, mně je to celkem jedno. (smích) Ale pak tedy doufám, že to rozhodčí uvidí a budou mít o jednoho hráče méně.

Mimochodem, máte na Suáreze nějakou konkrétní vzpomínku z vašeho společného utkání?

Ale jo, pamatuju si jeden faul. Naznačil, že půjde doprava, jenže šel doleva a já do něj vletěl, sestřelil jsem ho. Jinak si ale vybavuju spíš jinačí momenty z toho zápasu.

On je trochu prudší povahy. Jaká tehdy byla jeho reakce? Zlobil se na vás? Na rozhodčí?

To ne. Byl to normální faul, kdyby měl nějak přehnaně reagovat na každý faul, tak by byl brzo vykartovaný. Nemyslím si, že by mu to rozhodčí tolerovali.

V jakém jste vlastně se spoluhráči po náročném přeletu rozpoložení? Zatímco Uruguayci jsou v Číně od začátku týdne, vy jste kvůli potížím dorazili až den před utkáním.

Jasné je, že jsme všichni unavení a zvykáme si na to. Uvidíme v pátek ráno, kdo toho kolik naspí. Pamatuju si, když jsem tu byl minulé léto s Chelsea, tak mi první čtyři dny trvalo, než jsem se do toho dostal. Čtyři noci jsem šel spát vždy asi až v pět ráno. Teď ale za sebou máme celý den na nohách, procházka, trénink, takže doufám, že všichni usneme. Bylo by pro nás pak všechno jednodušší.