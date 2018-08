Zase druhá liga. Kalas bude z Chelsea hostovat v Bristolu City

Fotbal

Zvětšit fotografii Fotbalový obránce Tomáš Kalas v dresu Bristolu City. | foto: Bristol City FC

dnes 14:34

Na konci května líčil, že už by si konečně rád zahrál Premier League. V Chelsea, které patří už osm let, fotbalový obránce Tomáš Kalas sice absolvoval letní přípravu, přání se mu ale nesplní. Míří na další hostování, tentokrát do druholigového Bristolu City.