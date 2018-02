Jablonecký Hübschman jako střelec gólu? Zase se první branky nedočkal

Ve 24. minutě za stavu 0:1 předvedli Jablonečtí krásnou rychlou akci, míč se po ose Chramosta - Masopust dostal do šestnáctky, odkud Hübschman z první vypálil a už málem radostí zvedal ruce. Jenže proti byl teplický gólman Diviš a balon levou rukou reflexivně vyrazil na roh.



„Otevřel se tam prostor, čekal jsem variantu, že Lukáš Masopust dá míč pod sebe a běžel jsem až do vápna. Střílel jsem někde okolo penalty, a to musí být gól,“ vyčítal si Hübschman. „Hlavně jsem se snažil trefit bránu, ale dal jsem to asi moc doprostředka, protože gólman na míč rukou dosáhl. Kdybych to dal víc k tyči, tak by to asi neměl.“

Jablonecký kapitán měl ještě další dvě nadějné možnosti ke vstřelení gólu, což je na jeho poměry velmi nezvyklé. „Přispělo k tomu i to, že jsem hrál v záloze a ne na stoperu. Hlavně to ale bylo tím, že jsem z rozhodnutí trenéra chodil na standardky, a to se mi předtím nestávalo. Většinou jsem to totiž zajišťoval na půlce hřiště a odtud se dávají těžko góly,“ vysvětlil Tomáš Hübschman.

Branku sice Teplicím nedal, ale svůj velmi dobrý výkon vyšperkoval v první půli aspoň parádní asistencí na důležitý Jovovičův gól na 1:1, kdy černohorskému spoluhráči narazil v pokutovém území míč přesně na střelu. Radost měl nakonec i z těsné výhry po Chramostově proměněné penaltě v 87. minutě.

V příštím kole hrají fotbalisté Jablonce už tento pátek v Praze s Duklou a Hübschmana čeká jubilejní 200. prvoligový zápas. Oslaví ho premiérovým gólem?

„Já na to netlačím a nedostávám sám sebe zbytečně pod tlak tím, kdy se to povede. Samozřejmě bych byl rád, kdyby to už někdy přišlo. Je fakt, že teď proti Teplicím jsem tomu byl asi nejblíž...,“ litoval Tomáš Hübschman.