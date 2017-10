Neprohrát, velí jablonecký vůdce Hübschman před soubojem v Liberci

„Jasně, že to zase vnímám, ale spíš kvůli tomu, že tohle derby znamená hodně pro fanoušky i vedení obou táborů. Všichni chtějí vidět svůj tým nad tím druhým a právě kvůli všemu tomu dění okolo je derby něco navíc také pro nás hráče,“ tvrdí zkušený 36letý stoper Jablonce Tomáš Hübschman.

Který tým půjde podle vás do sobotního derby v lepším psychickém rozpoložení?

Asi to bude stejné. Liberci se povedlo vyhrát na Slavii a určitě tím jsou hodně povzbuzení. My jsme sice v lize prohráli doma 0:3 se Spartou, ale myslím si, že až takový propadák na to, jak to vypadá výsledkově, to zase nebyl. A v úterý se nám povedlo splnit důležitý cíl. Vyhráli jsme v Olomouci 4:3, postoupili v poháru dál a já doufám, že jsme si to střílení gólů nechali i na Liberec.

Co říkáte současnému Liberci?

V Liberci to v posledních letech vypadá v letních i v zimních přestupových obdobích tak, že se snad ani nesejdou... Vždycky jsou ale najednou schopní dát dohromady dobrý tým a kromě jedné sezony, kdy zachraňovali ligu až v závěru, hrají většinou v tabulce nahoře stejně jako letos. Řekl bych, že výkony Liberce jsou hlavně takové poctivé, běhavé a k tomu přichází i fotbalovost jednotlivců. V sobotu od nich nečekám nic jiného.

Odkud nebo od koho by pro vás jako pro stopera mělo hrozit největší nebezpečí?

Třeba Bosančič dokáže dát dobrou přihrávku a myslím, že se Liberec bude opírat i o ty mladé kluky Graiciara nebo Ševčíka, kteří to hrají hodně rychle. Nebo můžou dát na hrot důrazného Pulkraba a budou to hrát spíš přes něho na nakopávané míče. Uvidíme, s jakou sestavou na nás nakonec půjdou.

Co byste řekl k vašemu mužstvu před derby?

Snažíme se hrát spíš hodně dopředu, protože na to máme typy, kterým je bližší útočení než bránění. Je tam Tecl, Doležal, Jovovič, Masopust nebo Mihálik, ale vzhledem k tomu, že v Liberci chceme hlavně neprohrát, tak uvidíme, jestli nastoupíme na jednoho nebo na dva útočníky a jestli budeme hrát až tak nátlakově jako doma. Přece jen hrajeme venku, takže možná budeme muset víc myslet i na hru dozadu.