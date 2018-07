Střídající spasitel Hořava: Máme silný tým, může to být dobrá sezona

Plzeň nakonec slavila výhru 3:1.

Tomáši, byl jste hodně zklamaný, že jste nehrál od začátku?

Každý hráč chce nastupovat od začátku, to platí samozřejmě i pro mě. Když jsem šel na hřiště, tak jsem měl motivaci navíc. Jsem rád, že se to povedlo a přispěl jsem k tomu, že jsme zápas otočili.



Takže po utkání už to byly hlavně parádní pocity?

Samozřejmě, že když člověk přijde na hřiště a pomůže týmu gólem, je to super.

Fakta Viktoria si na středu pozvala Domažlice Mezi úvodními dvěma ligovými koly sehrají fotbalisté Viktorie Plzeň ještě jeden přípravný zápas. Ve středu 25. července nastoupí v tréninkovém areálu v Luční ulici od 16.30 hodin proti třetiligové Jiskře Domažlice. Trenér Pavel Vrba chce, aby byli vytíženi všichni hráči širšího kádru. „Hrajeme teď na úvod ligy stylem pátek - pondělí, což je v hlavní části soutěže nestandardně dlouhá pauza. Na základě toho jsme se rozhodli, že sehrajeme tento přípravný zápas,“ vysvětloval trenér Vrba.

V prvním poločase jste předtím z lavičky sledoval trošku ospalejší rozjezd týmu. Čím si to vysvětlujete?

Od začátku jsme se snažili hrát kombinačně, byli jsme lepší. Ale kvůli vlastní chybě jsme bohužel poslali Duklu do vedení a dostali ji na koně. To pro ně bylo velké plus, my jsme potom dobývali jejich obranu, měli jsme několik příležitostí. Dukla hrála dobře, hrozila z brejků, ve druhé půli jsme to ale zaslouženě otočili.

Co přispělo k obratu, hlavně povedené střídání?

Šel jsem na hřiště společně s Kubou Řezníčkem, chtěli jsme to oživit. Byli jsme čerství a pomohly nám hodně dva slepené góly.

Jak byste popsal ten váš vyrovnávací na 1:1?

Kuba Řezníček mi to dobře sklepl, já jsem se na tu ránu hodně soustředil a vyšlo to dobře. Nártem jsem to tlačil k tyči.

Nakolik je vítězství na Dukle v prvním kole pro tým důležité?

Hráli jsme venku, Dukla ukázala, že je to nepříjemné kombinační mužstvo. Tady to bude mít každý těžké. Jsme moc rádi, že jsme vyhráli. To, že jsme skóre otočili, je bonus.

Proč to ale v první půli z vaší strany v koncovce drhlo?

Možná nám chybělo i štěstí, vybrat si lepší místo ve vápně pro zakončení. Ale pořád jsme makali naplno a výsledek otočili.

Myslíte, že jste hned v prvním kole ukázali svoji sílu?

Já myslím, že jo. Máme dobré mužstvo, hrajeme dlouho spolu. Pokud takhle budeme pokračovat, bude to pro nás dobrá sezona.