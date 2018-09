Bude to boj, věští plzeňský záložník Hořava před duelem se Slavií

Ze šesti úvodních zápasů jste získali plný počet 18 bodů. Do Edenu jedete dobře naladěni, ne?

Je fakt, že takhle jsme si to ani nepředstavovali. I česká liga je těžká, kluby mají svoji kvalitu. O to víc si plného bodového zisku vážíme. Víme, že některé zápasy nebyly jednoduché, ale zvládli jsme je.

Čtyřikrát v řadě jste ale vyhráli jen 1:0, až naposledy to odnesla Boleslav šesti góly. Přišla ta výhra v pravý čas před Slavií?

Každý takový výsledek je suprový. Snad jsme se na Slavii dobře naladili, ale víme, že nás teď čeká přece jen úplně jiný zápas. Bude se rozhodovat až na hřišti v Edenu.

V Edenu to bude jeden ze šlágrů ligového podzimu. To má jiný náboj, máte takové zápasy rád?

Máte pravdu, celý týden je cítit v kabině větší napětí. Je to srovnatelné se zápasy v evropských pohárech. Je to prestižnější souboj, více sledovaný, takže se člověk snaží co nejlépe připravit. Do Edenu se těším.

I když Plzeň tam naposledy vyhrála před čtyřmi lety. Co je potřeba udělat, aby se to zlomilo?

Musíme odvést stoprocentní týmový výkon, to bude klíčové. Pokud navážeme na domácí zápas s Boleslaví, tak by to mohlo vyjít. Každý z nás se však musí poctivě připravit.

Chystá se vás podpořit asi tisícovka diváků z Plzně. Očekáváte perfektní atmosféru?

Stadion je velký, má dobrou akustiku, chodí tam hodně diváků. Tenhle zápas patří vždycky k těm nejlepším, co se týče atmosféry.

Vás osobně po zápase na Slavii čekají reprezentační povinnosti. Těšíte se?

Jsem rád, že jsem v nominaci. Je to pro mě pocta a potvrzení fotbalové výkonnosti. Těšit se ale začnu až po víkendu. Teď jsou moje myšlenky upřeny ke Slavii, teprve pak se budu soustředit na reprezentaci.