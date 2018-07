Chytal za Zlín, ví o něm i Arsenal. Obra Holého prý chtějí v Premier League

Podle informací britského Daily Mirror tým, který nově vede kouč Unai Emery, 206 centimetrů vysokého brankáře sleduje. Stejně jako další týmy z Premier League.

Crystal Palace, West Ham či Everton. Nebo také druholigové Middlesbrough či West Brom.

Ne, žádný z nich by Holého zřejmě neangažoval jako jedničku, kterou je nyní ve třetí lize v Gillinghamu, ale posun by to byl.

„Hrát v Anglii byl vždycky můj sen,“ hlásil, když před půldruhým rokem z Česka odcházel.

S dvaceti ligovými starty, které zvládl ve Zlíně, se bývalý brankář Hradce Králové, Sparty, Vlašimi a Žižkova vydal na ostrovy. A uspěl na testech.

V Gillinghamu čekal dva měsíce na šanci a v uplynulé sezoně už byl jasnou jedničkou. Ve třetí lize v 45 zápasech dostal 52 gólů, vychytal deset čistých kont. Pomohl ke konečnému sedmnáctému místu v tabulce.

„Je v dobrém brankářském věku a pořád má ještě spoustu času se zlepšovat,“ řekl o něm Ady Pennock, nyní už bývalý kouč Gillinghamu. „Je velký, umí dirigovat obranu,“ vypočítával jeho přednosti.

Přednosti, kterých si u dva metry a šest centimetrů vysokého brankáře v Anglii všimli i jiní. Skauti prvoligových týmů ho sledují už od zimy, nyní spekulace o jeho možném odchodu ožívají.