Holeš: Karviná je pro nás prokletá, s posledním bychom měli vyhrát

„Horší jsme nebyli, ale bohužel. Měli jsme šance jít za stavu 1:1 do vedení, jenže jsme neuspěli. Hráli jsme jen po vápno. Jsou to ztracené tři body,“ řekl jablonecký obránce Tomáš Holeš, který vstřelil tisící gól Jablonce v nejvyšší domácí soutěži.

V Karviné jste na podzim prohráli už v poháru 0:1. Byl sobotní zápas podobný?

Ta druhá půle určitě. Nedostali jsme se do pořádné šance.

Co říkáte gólům, které jste dostali?

Při tom prvním to domácí dobře vyťukali a zakončili. Druhý padl po odrazu hlavou z blízka. Ten byl nešťastný. Rozhodně jsme ale měli na hřišti posledního celku ligy bodovat, ne li vyhrát. Je to tady pro nás nějaké prokleté. Jsem tady potřetí a potřetí jsem prohrál.

Není to tou dalekou cestou?

Nevím, nevím čím to je. Nějak nám to tady nesedí.

Byl jablonecký výkon slabší než v jiných duelech?

Byl slabší v tom, že jsme si nevytvořili tolik šancí, jako obvykle. Většinou jich míváme více.

Rozhodčí Orel ukázal jedenáct žlutých karet, vašim spoluhráčům sedm. Čím to bylo?

Šlo o zbytečné věci. Pády, zdržování, to každého štve. A rozhodčí za všechno dával žlutou.

Vy jste se trefil ve druhém zápase za sebou. Jste v koncovce jistější?

Vím, že když se do ní dostanu, musím zachovat klid. Před tím jsem někdy býval unáhlený. Teď jsem měl čas. Byl jsem sám před gólmanem. Podíval jsem se a střílel na zadní tyč.

Pokud jde o vás, jak dlouho ještě budete v Jablonci?

Člověk se chce posouvat. Také bych chtěl dál, ale jsem v Jablonci spokojený, hrajeme o špičku ligy. Pokud něco přijde, budeme to řešit.

Sparta?

O tom jsem nic neslyšel.