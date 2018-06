Holeš zažil v Jablonci jaro snů a získal smlouvu na čtyři roky

Během jednoho roku se střelka na pomyslném kole štěstí jabloneckého fotbalového obránce Tomáše Holeše pozitivně otočila o 180 stupňů.

„Nějak se mi to převrátilo naruby. Loňský podzim v Jablonci ještě nebyl ideální, začal jsem hrát až na jeho konci, ale teď jsem zažil absolutní jaro snů,“ radoval se 25letý Tomáš Holeš. „ Jarní část jsme začínali na osmém místě, ale skončili jsme třetí a jdeme do skupiny Evropské ligy. Takhle vysoko v tabulce jsem ještě nikdy nehrál, maximálně jsem si to užíval a navíc jsme to dotáhli do úspěšného konce. Je to obrovský úspěch a jsem hrozně šťastný.“

Za A-tým Hradce Králové hrál Holeš pravidelně už od 17 let, střídal první ligu s druhou a byl zvyklý na zápasovou zátěž. V sezoně 1. ligy 2014/15 byl dokonce „železným“ mužem, kdy odehrál všech 30 utkání a plných 2700 minut. Nadějná kariéra někdejšího reprezentanta do 21 let se však krutě zbrzdila v úvodu loňského roku, kdy pak celé jaro promarodil se zraněným kolenem a jeho Hradec navíc po konci sezony 2016/17 opět spadl do 2. ligy.

Nabídku Jablonce na roční hostování proto s nadšením přijal, i když začátky byly těžké. „Byl jsem po zranění nerozehraný, proto byl můj start v Jablonci takový těžší,“ popsal Holeš, který byl na pozici pravého obránce až dvojkou za Srbem Jankovičem.

Tomu však hrubě nevyšlo derby v Liberci, Holeš místo něho naskočil ve 13. kole do svého prvního utkání za Jablonec a na trávník už ho ani na minutu nepustil. „Jsem rád, že Jablonec tu opci uplatnil a že jsem podepsal dlouhou smlouvu,“ pochvaloval si Holeš.

„Během ročního hostování se v Jablonci výborně adaptoval a změna hostování v přestup je součástí předem stanoveného plánu. Jablonec je spokojený s Tomášem, on je spokojený v Jablonci, s nímž si navíc zahraje Evropskou ligu. Nebyl důvod cokoliv měnit,“ řekl k přestupu do Jablonce Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která Holeše zastupuje.

V jabloneckém dresu nasbíral Tomáš Holeš 18 ligových startů, ve kterých vstřelil jeden gól a připsal si pět asistencí, z toho tři v posledních dvou kolech, kdy se definitivně rozhodlo o bronzu Jablonce a historické účasti v základní skupině Evropské ligy. V duelu v Edenu při výhře nad Slavií 3:1 našel krásně skórujícího Chramostu, v posledním, 30. kole zase vybídl ke gólům ideálními centry ze své pravé strany forvardy Doležala a znovu Chramostu a Jablonec tak porazil Slovácko 2:0.

„O to se snažím celé jaro nacházet kluky ve vápně, ale dvě gólové asistence za zápas se mi ještě v první lize nepovedly, takže super,“ liboval si Holeš. „V Evropské Lize můžeme dostat slavné soupeře, ale věříme si, že tam můžeme hrát důstojnou roli.“