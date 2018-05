Snad nebude problém rychle zapadnout do sestavy, věří plzeňský Hájek

„Samozřejmě se budu těšit, pokud dostanu šanci,“ nechtěl ale příliš odkrývat záměry trenérů před zítřejším domácím zápasem se Slováckem.

Nicméně kolegové z obrany Hubník s Havlem jsou vykartovaní. Pravděpodobně tedy znovu naskočíte do sestavy. Jaká jsou vaše očekávání?

Vypadl jsem z ní na nějakou dobu, ale už mám s týmem něco odehráno. V tréninku se udržuju, snad nebude problém rychle zapadnout. Pokud tedy dostanu šanci. A já hlavně chci, abychom ten zápas zvládli jako mančaft.

Slovácko pořád ještě hraje o udržení, umí potrápit favority. Jaký čekáte zápas?

Týmy, které hrají o záchranu, jsou hodně zodpovědné směrem dozadu. Slovácko to ukázalo i na Slavii, kde sice nemělo moc šancí, ale ubojovalo bezbrankovou remízu. Takový je z jejich strany každý zápas.

Vy jste naopak čtyři body od zisku titulu. Je třeba teď ještě zvýšit koncentraci?

Tohle si říkáme už delší dobu, je to jenom na nás. Nedíváme se na to, kolik potřebujeme bodů, chceme zvládnout všechny zbývající zápasy za tři body. Důležité je, že to máme pořád ve svých rukou.

Hrajete dvakrát za sebou doma, ale je to na jaře při vašich výsledcích vůbec výhoda?

Věřím, že už jsme na lepší cestě. Minule jsme doma konečně zabrali. Když zvládneme i ty dva domácí zápasy, což samozřejmě chceme, tak každý ví, co by to znamenalo…