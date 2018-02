Honem domů. Naše holky budou rodit! Do fotbalové Plzně dorazil baby boom

Přesně za týden už se hraje Evropská liga na hřišti Partizanu Bělehrad. „Snad to všechny naše holky zvládnou a miminka budou v pořádku,“ shodnou se, když se na chvíli přestanou hecovat.

Jako by se pánové před devíti měsíci domluvili.

„Však taky jo. Půldruhého měsíce před koncem minulé sezony jsme byli společně na večeři, dokonce i naše holky u toho byly, a bavili jsme se, kdy bychom chtěli mít děti. A pak to propuklo,“ vypráví stoper Tomáš Hájek.

„Vidíš, na to bych málem zapomněl,“ přitaká střelec Michael Krmenčík. Abychom nezamlčeli toho posledního do party, je jím obránce Radim Řezník: „I kočárky jsme pak kupovali ve stejném obchodě. S množstevní slevou.“

Nedomlouvali se, ale vyšlo jim to prakticky dokonale. Pohled do kalendáře napovídá, že partnerky otěhotněly první týden dovolené. „To víte, skončí sezona, spadne z vás tlak...“ chechtá se Krmenčík.

„Tak jsme se do toho opřeli,“ přidá se Řezník.

Nastávající tatínci vypadají celkem v klidu. Asi jim vyhovovalo, že do poslední chvíle čekali v zákrytu na soustředění ve Španělsku. I když... „Zrovna se stěhujeme do nového bytu, takže chudák přítelkyně musí skříňky montovat sama,“ mrzí Krmenčíka.

Ve středu se hrál v Benidormu poslední zápas, tak hurá domů, pánové.

Nejvíc na trní je Hájek. Pokud jste si všimli úvodní citace, termín porodu má právě nyní, ve čtvrtek. A plzeňský tým bude na cestě. Ráno autobusem do Valencie, letadlem do Mnichova a tam už na Hájka bude čekat brácha: „Poveze mě rovnou na porodnice. Ale jestli to stihnu, to už neovlivním.“ Má se narodit Tomáš junior.

Brazilský útočník Bebeto (vpravo) předvedl na MS 1994 proti Kamerunu unikátní oslavu gólu po narození syna se spoluhráčem Leonardem, vlevo je Mauro Silva.

Slečna Claudie Krmenčíková by měla na svět přijít třináctého: „Dvanáctého máme trénink, pak trenéra Vrbu požádám o volno a čtrnáctého letíme do Bělehradu. Snad to klapne.“

Nina Řezníková viktoriánskou dětskou explozi uzavře: „Patnáctého večer hrajeme s Partizanem, šestnáctého plánuju, že budu v porodnici.“

Dost nabitý program, pánové. A co oslava? Prý bude jedna, zato trojnásobně zajímavá. Jen se v kalendáři těžko hledá správný den. Zápas stíhá zápas, a když se v březnu objeví reprezentační pauza, tak Krmenčík a možná i Řezník vyrazí s národním týmem na turné do Číny.

„My už něco vymyslíme,“ zazní, když pánové odcházejí, aby přes telefon zkontrolovali, co se děje doma.