Teplický brankář Grigar: Slavia to na nás valila, nám nic nešlape

Grigar naskočil do teplické sestavy po pauze od květnové domácí blamáže s Brnem 1:4, ale ve Zlíně musel skousnout porážku 0:1 z poslední akce a v sobotu bylo ještě hůř. Těšit ho může jen to, že chytal výborně. „Cítil jsem se fajn. Výsledkově sice špatný, ale pocitově alespoň trošku dobrý,“ tvrdil.

Jenže co naplat, body z toho nejsou a sebevědomí je po zápase proti sešívaným rozpárané. „Nic jsme nepředvedli. Každý měl v hlavě, že nám to nejde, a nebylo jak hrát,“ pozoroval Grigar bezmoc před sebou. „Když jsme dostali góly, dělali jsme hloupé ztráty a pořád se to na nás valilo. Potřebovali jsme se uklidnit, jenže to nešlo.“

Sparta dva týdny předtím na Stínadlech vypráskala skláře 4:0, i se Slavií bylo brzy hotovo. Žádný teplický odpor se nekonal. „Chtěli jsme co nejdéle držet 0:0, že by byli nervózní, lidi by nám mohli po moct. Jenže po šanci v 1. minutě jsme vyklidili pole. Slavia měla dobré centry ze strany a potvrdila, že má výborné hlavičkáře,“ zmínil Grigar úvodní trefy Tecla a Kúdely.

Brankář, který nahradil Diviše, se musel ohánět. „Když měli balon a byli kolem šestnáctky, šup, vystřelili. Anebo to dali do strany. Měli jsme je tam rychleji dostupovat a vyhrávat palice.“

Po sérii tří porážek Teplice visí v záchranářské třetině tabulky. „Je to špatné. Několikrát jsme si to vyříkávali, zatím nic nepomáhá. Když nám to nejde herně, musíme bojovat, to je jediný recept.“