Galásek zvažuje nabídku Baníku, stáž v ostravském klubu se mu líbila

„Nabídka přišla a potěšila mě. Potřebuju teď nějaký čas. Jednak na další sebevzdělávání a taky na rozmyšlenou. Dívám se teď, jak to kde chodí. Pokud jde o Baník a můj návrat, mohlo by to být časem reálné. Ale vede k tomu ještě cesta, která by trvala nejméně několik měsíců. Možná rok. Kdoví,“ prohlásil 45letý bývalý reprezentační záložník, který si v minulých dnech zpestřil dovolenou ve Staré Vsi stáží v Baníku.

„Přijeli jsme za rodinou. Využil jsem toho a domluvil jsem se s Petrem Mašlejem. Pracoval jsem teď v Německu jako trenér mládeže v FSV Erlangen-Bruck a napadlo mě prohlédnout si a třeba se i zúčastnit tréninků některých mládežnických kategorií Baníku,“ vysvětloval Galásek. „Cesta, kterou se teď Baník vydal, se mi moc zamlouvá. To už ale pozoruju nějakou dobu, o to víc jsem to chtěl vidět na vlastní oči.“

A stáž jej nadchla. „Musím říct, že jako trenérovi se mi to, co jsem za tu krátkou dobu viděl, moc zamlouvalo. Navíc tu pracují i bývalé hvězdy Baníku, které se zajímají o klubovou mládež. Viděl jsem na tréninku Vencu Daňka, pro mládež pracuje Renda Bolf i Radek Slončík, vrátil se i Ivo Staš. To je skvělé. A kromě nich má Baník i další šikovné trenéry.“