Gólman Bohemians kouzlil, pak vyrazil do útoku. Udělat rozruch, líčil

V utkání 22. kola v Jablonci se Fryšták vydal na rohový kop nezvykle brzy - už čtyři minuty před koncem. Stav 2:1 pro domácí však vydržel. „Nevěděl jsem přesně, kolik je do konce, díval jsem se na lavičku, jestli mě tam trenér pošle a ukázal mi, že mám na ten roh jít,“ popsal 30letý brankář Bohemians 1905.

Proti jabloneckým střelcům v bráně doslova čaroval, zázračnými zákroky zneškodnil řadu gólových střel, ale porážce nezabránil. I když dvakrát inkasoval, byl jasně nejlepším mužem hostujícího týmu a jen díky němu hosté mohli ještě v závěru bojovat o vyrovnání.

Jak hodnotíte první poločas, v jehož začátku měl Jablonec obrovský tlak?

Naše představy byly diametrálně odlišné. Věděli jsme sice, že Jablonec je ve formě, připravovali jsme se na to, že bude aktivní, že nás bude dorážet, ale my jsme mu ten úvodní tlak sami usnadnili naším špatným vstupem do zápasu. Neodehráli jsme dobrý první poločas, Jablonec měl několik šancí a pak dal gól po rohu. My jsme se dlouho vůbec nedostali k ohrožení brány, nepodrželi jsme balon, ale přesto jsme dokázali vyrovnat.

Co druhý poločas?

To se malinko zlepšilo, ale zase jsme paradoxně udělali zbytečný faul a z trestného kopu dostali gól na dva jedna. I když jsem si na míč sáhl, ale neudržel jsem ho na ruce. V závěru jsme už naši hru hodně zjednodušili nakopávanými balony, měli jsme tam, dá se říct, ještě dvě stoprocentní šance, i když to měl Tetteh asi těžké, protože byl vždycky docela blízko u gólmana. Takových šancí si ale musíme vážit a proměňovat je. Celkově v součtu celého zápasu ale Jablonec vyhrál zaslouženě.

Mrzí vás ta ztráta bodů o to víc, že jste předvedl několik skvělých zákroků a nestačilo to ani na remízu?

Nakonec nepomohly absolutně k ničemu, takže už nemá cenu se bavit o mých zákrocích.

K remíze jste mohl pomoct i jinak, když jste už čtyři minuty před koncem vyběhl přes celé hřiště na rohový kop...

...samozřejmě to už je taková situace, kdy se tomu snažíte ještě nějak pomoct, udělat tam nějaký rozruch, abychom se dostali k zakončení, ale bohužel jsme z té útočné standardky nic nevytěžili.